Sofía Vergara vivió con cáncer a los 28 años

Durante el especial llamado 'Stand Up To Cancer' transmitido a través del programa Saturday Night, Sofía Vergara compartió lo que vivió en su juventud tras ser diagnosticada con cáncer de tiroides.

Vergara compartió que a los 28 años de edad en una cita con el endocrino de su hijo, el médico le detectó un bulto en la garganta, el cual tras múltiples estudios y análisis fue detectado como cancerígeno.

"A los 28 durante una visita rutinaria al doctor, mi doctor me detectó un bulto en la garganta, hicieron muchos estudios y finalmente me dijo que tenía cáncer de tiroides. Cuando eres joven y escuchas esa palabra, cáncer, tu mente se va a muchos lugares, pero traté de no entrar en pánico y decidí educarme, leí todos los libros y encontré todo lo que pude sobre él", compartió.

Sofía de ahora 49 años de edad, se mostró contenta tras revelar que al haberse diagnosticado a tiempo, pudo combatir la enfermedad y salir favorecida de ella.

La estrella de Modern Family habló sobre el trabajo en equipo, destacando las acciones de este último año sobre la vacuna del COVID-19, la cual tuvo que ser fabricada en tiempo récord por la emergencia sanitaria, las protestas por el caso de George Floyd y otros eventos que fueron posibles gracias a la unión.

"Si vamos a terminar con el cáncer, tenemos que hacerlo juntos", finalizó su discurso.

Otras celebridades como Reese Witherspoon y Jennifer Garner han aparecido en el especial con la finalidad de recaudar fondos para apoyar organizaciones que laboran con pacientes de todo tipo de cáncer.