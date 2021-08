Esmeralda Falcón, feliz por participación en Tokio

a boxeadora mexicana Esmeralda Falcón fue eliminada en dieciseisavos de final en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y, desde ese momento, cambió el chip a París 2024. La oriunda de Xochimilco llegaría a la siguiente justa olímpica con mayor experiencia y sin el gran compromiso de ser la primera mujer representando a México en esta disciplina.

"Tuve un compromiso grande al ser la primera mujer, pensaba en que tenía que echarle más ganas para que no se cuestionara mi participación en un deporte que se sigue contemplando como varonil únicamente. ¿Qué sentí en la pelea? Creía que iba a estar más nerviosa, pero fue distinto, quería subir, sentía como que mi cuerpo me exigía. Sentí una enorme tranquilidad y me sentí muy feliz con mi pelea", declaró.