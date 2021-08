'Se siente feo ser el primer eliminado', dice Javier Vázquez tras salida de MasterChef Celebrity

"Se siente feo ser el primer eliminado", dice el entrenador fitness Javier Vázquez tras su salida de MasterChef Celebrity.

"Tengo sentimientos encontrados, fueron días que estuve triste. Sentí feo irme tan pronto y más porque sí me gusta la cocina; yo no entré por hacer un reality más, me apasiona la cocina.

"Lo que he madurado en la vida me ha permitido verle el lado positivo a todo esto, entonces cambié ese chip de tristeza y ahora estoy más animado y agradecido de poder ser parte de esta gran cocina; cambio de hoja y me quedo con las cosas buenas", dijo en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

Javier salió porque presentó un bizcocho que, de acuerdo con los chefs Betty, Adrián y José Ramón, carecía de cocción, le faltó salsa y su crema no tenía sabor. El influencer comentó al respecto que cree que pudo haber presentado un mejor postre.

"Estoy de acuerdo con las críticas que ellos me hicieron. Considero que pude haber mejorado varios aspectos, sé que el hubiera no existe, pero luego pienso en todo lo que pude haber mejorado, sin embargo, el tiempo no me ayudó ni las dudas, aunque tengo la convicción de que no entregué el peor postre".

En ese sentido, Vázquez comentó que aunque la gente no lo crea, por su físico, sí come bastantes postres y panes.

"Soy superpostrero. Hago mucho ejercicio, me ando preparando para varias carreras. Al ser un entrenamiento tan pesado, el cuerpo me pide azúcares y carbohidratos. No le hago el feo a casi nada de alimentos. Cuando vaya a Torreón quiero probar su famoso pan francés".

El entrenador fitness externó que MasterChef Celebrity le dejó grandes amistades.

"Aristeo se volvió mi mano derecha. Tenemos muchas cosas en común, como los deportes y el ejercicio. Tuve muy buena química con Jimena "Choco", es lindísima, y alguien con quien casi no tengo nada en común, pero hicimos buena amistad, es Stephanie Salas", compartió.

Vázquez manifestó que afortunadamente él no se contagió de coronavirus como ocurrió con algunos de sus compañeros.

"Hace casi un año me enfermé, perdí el olfato y el gusto, sin embargo, no tuve más síntomas, y creo que fue por el ejercicio y la alimentación que no me fue tan mal; los invito a llevar una alimentación variada y hacer de ejercicio algo que les guste practicar", resaltó.

Por otro lado, el influencer mencionó que al inicio de pandemia perdió su empleo en un gimnasio, sin saber que enseguida se le presentarían nuevas oportunidades.

"Cuando empezó este trabajo perdí un empleo que tenía en un gimnasio, entonces le aposté a mis redes sociales y poco a poco me di a conocer y así me salió Survivor, luego me llamaron para ser imagen de unas marcas y después se me presentó MasterChef; he hecho cursos de actuación y conducción".