¿Plagio?; Paramore recibe créditos en 'Good 4 u' de Olivia Rodrigo

Paramore es uno de los grupos que marcaron la primera década de los 2000 con su álbum "Riot!" en 2007, del cual se desprendieron grandes éxitos como "Cruscrushcrush", "That's What You Get" y "Misery Busines", este último tomó relevancia estos últimos días debido a que el tema "Good 4 u" de Olivia Rodrigo guarda ciertas similitudes con el tema de la banda de Hayley Williams.

A casi tres meses del lanzamiento del tema de Rodrigo, se determinó que los integrantes de la banda, Hayley Williams y el exguitarrista Josh Farro, aparezcan como coescritores de "Good 4 u" en la lista de American Society of Composers, Authors and Publishers (ASCAP), por lo que ahora tanto Farro como Williams recibirán 50% de las regalías del tema. Aunque la canción no es un 'sample', ni tampoco es una copia fiel, se trata de una interpolación, es decir, usaron la misma progresión de acordes sin utilizarlos en el mismo orden. De acuerdo a Variety, nunca ha existido una demanda de parte Paramore a Olivia, el medio dio a conocer que ambas partes estuvieron en contacto antes de que el tema viera la luz para llegar a un acuerdo. Hayley Williams compartió en sus redes sociales una imagen que subió Warner Chappell Music, casa discográfica de Paramore, en donde festejaban que el tema Good 4 U alcanzó el número en Estados Unidos, destacando su participación como autores del tema. La carrera de Olivia Rodrigo se ha visto anteriormente envuelta en polémicas de plagio, ya que su tema "1 step forward, 3 steps backs" también se le dio crédito a Taylor Swift y Jack Antonoff por su parecido con el tema "New Year's Day" del álbum "Reputation" de Swift. De acuerdo a la BBC, se le acuso a Olivia de tomar un riff de guitarra del tema del año 1978 de Elvis Costello "Pumps it Up" en el tema "Brutal". Misery Busines vs Good 4 U Misery Busines fue lanzado el 15 de julio de 2007 como el sencillo principal de Riot!, segundo álbum de estudio de la banda, tema con el que alcanzaron éxito internacional, logrando la posición 26 del Billboard Hot 100. Good 4 u es un tema lanzado el 14 de mayo de este año por la estadounidense Olivia Rodrigo, quien se ha convertido en un referente para los adolescentes luego de que su tema Drivers License se hizo viral, la canción alcanzó el puesto número uno del Billboard Hot 100. A sus 18 años, la también actriz conocida por interpretar a Nini Salazar-Roberts en "High School Musical: el musical" de Disney Plus, se ha colocado como la estrella pop del momento con uno de los discos más vendidos del año: "Sour".