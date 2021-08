Irán Castillo y César Évora se reencuentran en la pantalla en 'S.O.S me estoy enamorando'

"S.O.S. me estoy enamorando" es la nueva telenovela de Lucero Suárez, una versión de la argentina, "El Sodero de mi vida", lanzada hace 20 años. Ahora, la productora de Televisa apuesta por un elenco liderado por Irán Castillo, Daniel Arenas, Jorge Salinas, César Évora y Yolanda Ventura.

"Irán siempre me ha gustado como actriz, ella fue protagonista mía hace años en una telenovela que se llamó 'Amar otra vez'. Me quedaron muchas ganas de trabajar de nuevo con ella porque me parece que es una mujer muy dulce, muy buena actriz y creo que tener una protagonista que tiene dulzura es un lujo", dijo.

En la historia hay negocios que quiebran, familias que tienen que hacer hasta lo imposible para sobrevivir y amores que no se logran concretar por todo lo que ocurre alrededor.

"Algo que tiene esta historia es que todos son muy buena gente, todos los personajes son encantadores, tienen principios", comentó.

Con César Évora, quien interpreta a Leopoldo Fernández, un personaje que tendrá sus toques de humor, Lucero ya ha trabajado en otros proyectos como "Ringo" y "Te doy la vida".

"Soy una persona que repite los elencos, pero repito actores porque me gusta mucho su trabajo. Jorge Salinas está haciendo un trabajo maravilloso y César Évora está repitiendo conmigo otra vez y me encanta lo que está haciendo", enfatizó.

Luz Edith Rojas, quien actuó también en "Ringo" y recientemente en "Fuego ardiente", se une a la historia como Fabiana.

"Ella es una secretaría que cree en la astrología y toda su vida se rige así, es un personaje que apoya mucho a la protagonista. Esta es una historia que trata del amor en todos los aspectos", aseguró Lucero.

Nuevos talentos

En el elenco, también hay actores jóvenes que estudian en el CEA o que apenas están comenzando sus carreras.

"Me gusta buscar actores que están saliendo del CEA (escuela de actuación de Televisa); ahora le estoy dando oportunidad al hijo de Oscar Bonfiglio, que se llama Manolo, y también está una chica que no es del CEA pero se llama Darianna Romo y tiene un papel muy bonito que creo que va a conquistar a mucha gente. También tengo una chiquita que se llama Victoria, de 14 años, que estuvo en el CEA infantil y que es una extraordinaria actriz".

De igual modo, repite el pequeño Leo Herrera, con quien Lucero hizo "Te doy la vida".

La telenovela se estrenará el próximo 6 de septiembre a las 18:30 por Las Estrellas.