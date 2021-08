Mon Laferte graba cover de Billie Eilish

Spotify continúa amplificando las voces de los artistas con el lanzamiento de la última grabación de "Spotify Singles" con Mon Laferte.

La chilena entonará tres canciones que son Flaco de su famoso álbum, La trenza y Wish You Were Gay, un cover de Billie Eilish.

"Me gustó mucho esa canción de Billie. Al crecer siempre me encantó escuchar las versiones en español de las canciones de rock and roll y pensé que esta era una oportunidad para hacer lo mismo con una canción que amo", dijo Mon en un comunicado.

Flaco y la versión en español de la rola de Billie ya se encuentran disponibles en la citada plataforma.