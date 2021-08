Bryan y Eddy SKabeche están orgullosos de su contenido responsable

Los hermanos Bryan y Eddy SKabeche se dicen afortunados porque en casa sus padres los criaron de la mejor manera, de ahí que consideren que a través de sus contenidos envían un buen mensaje y valores.

"Tenemos una gran responsabilidad como todos los creadores tienen porque cualquier persona puede llegar a su contenido, pero es algo que a nosotros nos sale muy natural porque así somos, así cómo nos ven en nuestros videos", señala Eddy.

Las figuras de Internet piensan que esa es una de las razones que los llevó a ser elegidos junto a Fede Vigevani como conductores de la 12 entrega de premios Kids' Choice Awards, que se transmitirán el próximo 7 de septiembre a las 19:00 horas por Nickelodeon Latinoamérica.

Además del contenido que crean para plataformas como YouTube, explican que procura tomar cursos de capacitación para profesionalizarse pues las redes se han convertido en su trabajo.

"Ha pasado a ser nuestra vida diaria, nuestro trabajo incluso, entonces creo que el hecho de que más preparación tengas para hacerlo, más conocimientos técnicos, visuales… entre más preparados estemos mejor contenido les podemos ofrecer a la audiencia y llegó ese momento en donde los creadores están profesionalizando todo lo que están haciendo para estar compitiendo con los medios que siempre han existido y más que competir es un mercado nuevo y diferente", apunta Eddy.

Ante casos de otros creadores como Pepe y Teo, que fueron señalados por acoso sexual, o YosStoP que actualmente se encuentra vinculada a proceso en el penal de Santa Marta Acatitla mientras se determina su inocencia o culpabilidad por el delito de pornografía infantil, comentan que es importante siempre apegarse a los valores individuales de cada persona así como mantener frescura, originalidad y autenticidad de sus trabajos sin cruzar la línea del respeto hacia las otras personas.

Aseguran que en nuestro caso siempre ha sido manejado así.

"Nos interesa mucho compartir la felicidad que siempre mencionamos en nuestros vídeos, divertirse sin perjudicar al de a lado, tener mejores experiencias, y siento que también muchos de los medios tradicionales han intentado polarizar cada opinión de cada youtuber con este tipo de preguntas y que Nickelodeon se acercara a nosotros es esa imagen limpia que tenemos desde hace tiempo", comenta Brayan.

Son el ejemplo

El youtuber Fede coincide en que tanto sus contenidos como los de los SKabeche son muy familiares, sanos y para todo tipo de público.

Eso no los ha dejado exentos ya que por coincidencia o no, justo una semana después de que subió a su canal un video en el que explora los restos de lo que era la Feria de Chapultepec -terreno que actualmente está cerrado mas no abandonado- un grupo de jóvenes fue detenido en ese mismo lugar tratando de complir el reto de subir la montaña rusa, por tratarse de un allanamiento.

Al respecto, Fede explica que en su caso pidió un permiso especial, pero después el tema se salió de control.

"Yo en realidad fui no por un reto sino porque me gusta simplemente explorar lugares abandonados y algo muy importante es que yo aclaré que la gente no vaya, que no haga eso porque sabemos que no es lo mejor para los niños. Simplemente fuimos porque me parecía interesante pero pedí permiso, no fue que me metí así como si nada, eso importante aclararlo".