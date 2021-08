Leonardo Pérez busca su segundo podio de atletismo en Paralímpicos de Tokio 2020

El medallista de los Juegos Paralímpicos Londres 2012, Leonardo de Jesús Pérez Juárez, afina los últimos detalles de su preparación, para la que será su tercera cita en Juegos Paralímpicos, en esta ocasión en Tokio 2020; durante la pandemia entrenó en carretera debido a que los centros de práctica se mantuvieron cerrados. Para mantenerse en forma, participó en el Grand Prix de Suiza en mayo de 2021.

“Todavía no hemos entrenado en la pista del Estadio Olímpico, al parecer pronto probaremos la pista oficial, ya que empiezo a competir el viernes 27, en la prueba de 400 metros, que es en la que me he enfocado más en la preparación”, indicó.

VER MÁS: Mexicanos inician participación en Juegos Paralímpicos Tokio 2020 dentro del Para Tenis de Mesa

El velocista de silla de ruedas participará en tres pruebas del para atletismo de pista. Serán las pruebas de 400 metros, 1,500 y 100 metros planos, “no he coincidido con mis rivales en los entrenamientos aquí en Tokio, pero el resultado se verá en la competencia”, compartió el atleta de 28 años, quien se prepara bajo la supervisión de su entrenador Martín Díaz López.

El atleta, quien lleva grabada su “pasión por correr”, como él la llama, destacó que el plan de trabajo que realiza bajo la tutela de Martín Díaz se encamina a buscar de nuevo el podio paralímpico, que ya probó en Londres 2012, donde se adjudicó la medalla de bronce en 800 metros categoría T52.