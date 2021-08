Las llamadas telefónicas falsas son el principal medio de engaño para defraudar a los adultos mayores que utilizan servicios bancarios.

De acuerdo con la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef), de enero a julio del año en curso, se presentaron un total de 24 mil 436 quejas por parte de este segmento de la población, esto es, un 36% de un universo de 93 mil 617 reclamaciones.

En conferencia de prensa, el presidente del organismo, Óscar Rosado, explicó que el crecimiento que ha tenido el fraude a partir de llamadas falsas que piden datos bancarios a partir de engaños, ha encontrado vulnerabilidad entre los adultos mayores, con lo que la Condusef y la Asociación de Bancos de México firmaron un decálogo para mejorar la atención y el servicio a las personas adultas mayores usuarias de la banca.

"El fraude a distancia, generalmente por teléfono, la ingeniería social. Aquí sí hay un crecimiento. Este mecanismo entre enero y junio de 2019 había mil 800 temas y este año cuatro mil, un crecimiento de 135 por ciento" explicó el funcionario.

De acuerdo con la Condusef, tres productos bancarios utilizados con mayor frecuencia por los adultos mayores, la tarjeta de débito y crédito así como la cuenta de nómina, representaron 62.7% del total de las reclamaciones, principalmente por consumos no reconocidos, cargos no reconocidos en la cuenta así como transferencia electrónica no reconocida.

Los datos del organismo muestran también que los adultos mayores presentaron quejas por disposición de efectivo en cajero automático no reconocida por el usuario así como solicitud de cancelación de producto o servicio no atendida y/o no aplicada.

El presidente de la ABM, Daniel Becker, dijo que si bien los bancos han mostrado avances en la atención de los adultos mayores, a partir de la firma del decálogo se busca mejorar el servicio a este segmento de la población, principalmente en la adopción de servicios bancarios digitales.

En ese sentido, Becker dijo que la banca en México debe ser más social, con lo que los protocolos de atención a los adultos mayores se vuelven fundamentales para que la gran mayoría de los mexicanos pueda acceder a servicios bancarios a través de medios digitales y atender algunas vulnerabilidades que pueden tener, sobre todo las generaciones que se están adaptando un poco más tarde al mundo digital.

Mejorará atención personalizada a adultos mayores

Entre los compromisos firmados entre la Condusef y la ABM se encuentra mejorar la atención a los adultos mayores que prefieren realizar sus operaciones bancarias de forma presencial, lo cual deberá aplicarse en la mayoría de las instituciones financieras.

"Lo que estamos haciendo es que esa franja de población que tiene como costumbre y como prioridad acudir presencialmente a una sucursal, tenga atención de calidad, específica y que la vayamos homologando y en las instituciones bancarias para que se hagan realidad esas sanas prácticas", dijo Rosado.