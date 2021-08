Franco Escamilla pide perdón por burlarse de la comunidad estudiantil del CONALEP

El comediante, Franco Escamilla, quien ha logrado superar el COVID-19, se valió de su canal de YouTube para pedirle perdón a la comunidad estudiantil del CONALEP tras varios chistes clasistas que ha hecho sobre la institución.

Franco subió un clip hace unos días llamado “Franco Escamilla trae para ti un mensaje sobre lo que es ser un estudiante #CONALEP”, en el que expresa el cariño que siente hacia los estudiantes del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, el cual ha sobresalido a nivel nacional e incluso internacional.

Al inicio del clip, Franco informó que cada que conoce a alguien que ahí estudia, acostumbra hacerle una broma.

“He conocido mucha gente egresada de un Conalep y siempre vienen a bromear conmigo. Siempre me amenazan jugando y me dicen ‘¡Eh! yo salí de un Conalep’ y siempre hago la misma broma y les digo ‘Ah, lo siento mucho’”, compartió.

El comediante manifestó que a la fecha, únicamente dos personas le han reclamado por decir este tipo de chistes.

“Esto habla de algo que a mí me encanta. De gente que sabe disfrutar de una broma, disfrutar de un chiste y sabe que hay cosas más importantes afuera que andarse enojando u ofendiendo por algo”, sostuvo.

Escamilla informó que hace poco se enteró de que muchos egresados de enfermería del CONALEP han cuidado y ayudado a personas con COVID-19, por lo que consideró que eso los hace mejores personas que él.

“Cuando me contaron bien como está la onda, sobre todo con la raza del área de enfermería, que su servicio va a ser ir a hospitales, áreas, lugares de la salud para ayudar a atender a las personas con COVID-19; en estos tiempos se me hace que yo no tendría el valor, ni la ética, ni esa moralidad para decir ‘Sí, voy a ir a arriesgarme por otra gente’, eso los hace mucho mejores personas que yo”, detalló.

Escamilla comentó que se ha mofado del colegio porque es nacional y eso le permitía que muchas personas comprendieran las bromas.