Marisela corrió a su esposo de escenario; lo acusa de abusar de ella

La cantante Marisela, conocida como “La Dama de Hierro”, regresó a los conciertos presenciales. Durante uno de ellos realizado en California, sorprendió a los asistentes tras correr a su esposo Shuki Amar del escenario. Además, lo acusó de haber abusado de ella.

“Ya no tiene que estar aquí, ¿verdad que no? Shuki y yo ya no estamos juntos, ya no somos la pareja, no tiene que estar parado en mi escenario, ¿verdad que no? Mi corazón, lo siento”, dijo la artista de 55 años mientras el empresario se retiró del lugar.

La intérprete de “Sola con mi soledad” y “Enamorada y herida” tomó la decisión de no cantar hasta que su aún marido se fuera.

Asimismo, le explicó al público que aunque lo admira, ya no puede estar con él porque la ha tratado mal.

“Espero que esta sea la última vez que lo veamos en el escenario. Lo amo pero lo odio. Yo y mi marido hemos tenido una relación rara, porque él es una estrella en su mundo y yo lo admiro por su mundo, pero cuando él no trata bien a una mujer él no es para mí, si me trató mal que se vaya mucho a…”, expresó.

Durante una entrevista para el programa “Sale el Sol”, Marisela reveló que pese a haber corrido a su esposo del escenario le ofreció una disculpa por avergonzarlo. Sin embargo, informó que Shuki Amar ha abusado de ella verbal y psicológicamente.

"El abuso no tiene que ser físico y en el caso de mi esposo, no hay nada físico, nunca me ha tocado, pero verbalmente, sus palabras, su forma de reaccionar, de contestar, es igual abusivo. Por eso estoy al brinco de cualquier cosita y me altero, por tanto que me ha dicho", afirmó.

De acuerdo con el programa, Marisela inició los trámites de divorcio en 2020 debido a las constantes agresiones del empresario estadounidense. La cantante mencionó que quiere separarse en buenos términos.