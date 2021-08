Los Rolling Stones rinden homenaje a Charlie Watts, su difunto baterista

Mick Jagger, el líder de la legendaria banda de rock, publicó en Twitter una foto de Watts sonriente, sentado detrás de una batería.

El guitarrista principal Keith Richards compartió una imagen de una batería con un letrero colgando de “Cerrado”.

Watts “falleció pacíficamente en un hospital de Londres rodeado de su familia”, anunció su publicista el martes por la tarde.

El guitarrista Ronnie Wood publicó una foto de él y su difunto compañero de banda con la leyenda “Te amo, mi cogeminiano. Te extrañaré muchísimo. Eres el mejor”.

I love you my fellow Gemini ~ I will dearly miss you ~ you are the best ❤️☀️ pic.twitter.com/aMYTGWikxB