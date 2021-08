'Que siempre no'; OnlyFans reconsidera su decisión y sí permitirá contenido explicito en la plataforma

Bloomberg News dio a conocer que OnlyFans había llegado a la resolución de comenzar a prohibir fotografías, videos y todo tipo de material explicito en la plataforma a partir del próximo primero de octubre, con la finalidad de 'cambiar su modelo' y hacerlo un lugar donde los creadores de contenido puedan encontrar patrocinadores y conectar con sus seguidores, disminuyendo así su 'reputación de pornografía'.

Por supuesto esta noticia dividió opiniones entre el público y es que muchos de los creadores de contenido han encontrado en esta plataforma una importante fuente de ingreso económico, gracias al material para adultos que ofrecen a sus suscriptores.

La compañía alegó que su decisión también se basaba en 'la presión que recibieron por parte de los servicios bancarios y de pago'.

Sin embargo, a través de un tuit realizado este miércoles, OnlyFans dijo que 'suspenderían el cambio en sus políticas que entraría en vigor a partir del primero de octubre'.

"Hemos obtenido las garantías necesarias para apoyar a nuestra diversa comunidad de creadores y hemos suspendido el cambio de política planificado para el 1 de octubre. OnlyFans es sinónimo de inclusión y continuaremos brindando un hogar a todos los creadores", señalaron en su tuit.

Thank you to everyone for making your voices heard.

We have secured assurances necessary to support our diverse creator community and have suspended the planned October 1 policy change.

OnlyFans stands for inclusion and we will continue to provide a home for all creators.