Netflix une a Gael García, Alfred Molina, Diego Luna y Zoe Saldana en nueva producción; lanza avance

Netflix prepara una nueva serie animada que llevará por título "Maya And the Three" ("Maya y los tres"), una serie de aventuras liderada por un personaje femenino y en el que aparecerán deidades relacionadas con los ancestros mesoamericanos. Para ello, se usarán las voces Gabriel Iglesias y los actores Gael García, Alfred Molina, Diego Luna, Zoe Saldana y Rita Moreno.

Este martes la plataforma compartió un avance en el que se aprecia la animación, los escenarios y algunos de los personajes que conforman la historia escrita y dirigida por el mexicano Jorge R. Gutiérrez y la cual es protagonizada por una princesa guerrera y distintas deidades. Entre las voces también se encuentran otros artistas mexicanos como Kate del Castillo y Joaquín Cosío. Allen Maldonado, Stephanie Beatriz, Rise Perez y Queen Latifah también conforman este elenco. La protagonista es "Maya" (en voz de Saldana), una princesa guerrera mesoamericana que se embarca en un viaje para cumplir una antigua profecía para salvar a la humanidad de los vengativos dioses del inframundo. El standupero Gabriel Iglesias daría voz a "Picchu", Diego Luna a "Zatz" y Gael a los hermanos de maya, "Triple Jaguar". Molina dará voz al "Lord Mictlan", el dios de la guerra, mientras que Kate del Castillo interpretará a "Lady Micte", la diosa de la muerte, mientras que Danny Trejo pondría su voz al dios de los terremotos. Cheech Marin a las deidades del viento y las tormentas, mientras que Rosie Pérez a la diosa de los caimanes. La serie tendrá una duración de cuatro horas y media con capítulos de media hora que se estrenarán en otoño.