Vigilarán aplicación de recursos de Agua Saludable

Vigilarán la aplicación de recursos dentro del proyecto federal de Agua Saludable para La Laguna. El diputado federal electo, Shamir Fernández Hernández, dijo que el primer día en la Cámara se solicitará el proyecto ejecutivo completo a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), así como el plan de trabajo que incluya la distribución de los recursos, a fin de que se pueda dar el seguimiento adecuado.

Aseguró que estarán pendientes de todos los recursos que vengan a la región por concepto de este proyecto, que confió en que se pueda consolidar la obra.

"Tenemos que estar muy pendientes, cómo se aplican los recursos, eso nos va a tocar a nosotros, en este caso, yo busco pertenecer a la comisión de Recursos Hidráulicos y darle una vigilancia conforme a los recursos, está entre las atribuciones que tenemos, vigilar que realmente se hagan bien las cosas", expresó.

Señaló que el proyecto, en definitiva, no tuvo la socialización adecuada, por lo que sectores como los ambientalistas, ejidatarios, productores, no han tenido la información. Reconoció que falta un adecuado servicio de agua potable en los diferentes municipios de la región.

Indicó que se apoyará a los gobernadores de Coahuila y Durango, que han manifestado su interés en que se lleven a cabo las obras. Fernández manifestó su disposición en relación a este tema, en cuanto a que se cuente con agua en La Laguna.

"Más que hacer un llamado a que organicen, en el sentido de quienes se oponen, yo creo que necesitamos que la autoridad federal realmente explique qué está pasando, porque ese programa apenas lo están socializando y ya tenemos más de un año, eso lo pudieron haber hecho desde el inicio, las mesas de trabajo donde estén informando a la ciudadanía qué va a pasar, cómo se va a organizar, no teníamos que esperar a que llegara el presidente para organizarnos en mesas de trabajo", expuso.

El diputado electo dijo que está abierto a recibir las inquietudes que tengan los distintos grupos para ponerlas en la mesa y discutir el proyecto.

"No puede ser que tengamos un proyecto tan grande, de más de 10 mil millones de pesos, y no lo socialicen en tiempo y forma, se tiene que llegar hasta las últimas consecuencias para, ahora sí, sentarse y hacer mesas de trabajo, eso no se vale", dijo.