'Nos hace falta contundencia', dice Eduardo Aguirre sobre Santos Laguna

Previo al compromiso del próximo domingo ante los Bravos, el delantero Eduardo Aguirre atendió a los representantes de los medios de comunicación mediante una conferencia de prensa remota, en la que expresó su satisfacción por estar de regreso con el equipo albiverde, luego de disputar los Juegos Olímpicos de Tokio: "Me siento muy feliz, contento de estar con mis compañeros. Ya extrañaba jugar con Santos, el equipo está haciendo un buen trabajo. No hemos perdido pero nos queda ese sabor amargo del partido pasado que nos empataron en el último minuto", señaló.

"Sí hay desesperación por no tener el triunfo, pero siento que se han hecho muchas cosas buenas. El equipo ha trabajado muy bien, nos falta un poco más de contundencia, que es lo que hemos trabajado en estos días, nos falta la determinación en el último sector de la cancha. Nos falta un poco de manejo de partido, el equipo siempre ha sido así desde que llegó Guillermo, siempre queremos más, siempre queremos más goles. A veces nos sale a veces no, sí nos falta un poco de manejo de partido y son puntos que vamos a estar trabajando esta semana", añadió el sampetrino.

Para Aguirre, los cinco empates consecutivos no deberían representar un peso en lo mental, pues confía en que si el equipo se concentra únicamente en hacer los goles, vendrán los resultados positivos: "lo mental se viene trabajando en los entrenamientos, agarrando confianza, comunicándonos mejor. Si logramos eso, podremos trabajar mejor los partidos. Es la contundencia, porque tuvimos varias contra León que no pudimos definir, yo creo que hay que trabajar la contundencia".

Finalmente, "El Mudo" agradeció a los aficionados santistas el gran recibimiento que le dieron durante el partido ante Atlas, aunque no participó activamente en el encuentro, pero sí durante el homenaje previo al silbatazo inicial: "La afición siempre se ha portado muy bien conmigo. Siempre me han tratado de la mejor manera. El recibimiento que me dieron fue enorme, estoy muy agradecido porque te termina dando un plus dentro de la cancha", sentenció.