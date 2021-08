VIRAL: Joven se le declara a otro durante la vacunación para pedirle que sea su novio

No cabe duda de que la pandemia de COVID-19 ha representado un reto para las parejas de todo el mundo. El confinamiento y la sana distancia no son precisamente el ambiente más romántico para sostener una relación. No obstante, este video de un joven en TikTok nos ha demostrado que el amor puede sobreponerse a todo. Su propuesta de noviazgo en plena campaña de vacunación se ha vuelto rápidamente viral en la popular plataforma.

El video del usuario registrado bajo el nombre de @eydofical ha alcanzado más de 143 mil visitas desde que fue publicado apenas hace tres días. Durante la grabación podemos observar al joven esperando a su pareja en un centro de vacunación de la campaña contra el COVID-19 en Nezahualcóyotl, Estado de México. Se puede observar que el joven preparó todo con anticipación antes de que su pareja arribara al lugar. Sobre una cartulina verde fluorescente y con una caligrafía impecable, el chico escribió la temida pregunta: "¿Quieres andar conmigo?", acompañada de un par de corazones. Pero la sorpresa no se acababa ahí, ya que en el video de TikTok se puede apreciar además un cuidado ramo de flores para la ocasión. Una vez que ambos jóvenes fueron vacunados y después de hacer la actividad física correspondiente que se realiza en estos centros de vacunación, llegó el momento de la verdad. El chico que había preparado todo se levantó sosteniendo su cartulina con nerviosismo. Al momento, diversos asistentes del lugar y hasta enfermeras se acercaron a presenciar y grabar el romántico momento. Tras unos instantes, la pareja se encontró en un fuerte abrazo en señal de que había sido aceptada la propuesta. Este encuentro duró varios segundos mientras de fondo podía escucharse la canción "I love you, baby" de la cantante afroamericana Gloria Gaynor. En definitivamente un momento mágico que quedó registrado en TikTok para la posteridad. @eydoficial Me declare en la vacuna ♥️ ##covid19 ##loveislove ️‍ ##gay ##amor ##gayfunny ##pareja ♬ Can't Take My;Eyes Off You - Myra El video ha registrado más de mil comentarios. La mayoría muestras de afecto y admiración a esta romántica pareja de la comunidad LGBTQIA+. "Vi dos chavos que se gustan, vi respeto y tolerancia, pero sobre todo vi amor". "Imagínate vivir en el primer mundo y perderte esto". "Ojalá me pasara algo así de bonito", fueron algunos los comentarios de lo usuarios de la plataforma. La feliz pareja ha decidido agradecer todo el afecto que la propuesta viral ha generado en redes sociales. En el video más reciente del usuario de TikTok se puede observar a ambos jóvenes diseñando unas camisas con sus iniciales en los colores de la bandera LGBTQIA+. Esto como un gesto de agradecimiento, pero también como un recordatorio de que aún continua la lucha por el reconocimiento de los derechos de la comunidad a la que pertenecen.