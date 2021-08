Liga Premier no prestará jugadores para eliminatorias a países en 'lista roja' de Inglaterra

La decisión de los clubes de la Liga Premier fue enfática: no cederán a ningún jugador a los países que aparezcan en la “lista roja” de Inglaterra.

El anuncio que hizo hoy la liga más lucrativa del futbol mundial, puso de manifiesto el creciente rechazo que afronta la FIFA al pasar por alto las cuarentenas por el coronavirus y el recelo de los clubes y ligas al añadir más partidos de las eliminatorias de la Copa Mundial en las próximas semanas.

A diferencia de otros compromisos internacionales, la FIFA ya no está dando exenciones a los jugadores para no ser convocados en caso de que tengan que cumplir a una cuarentena al volver al país donde militan con un club. Los clubes se exponen a sanciones de la FIFA si se niegan a ceder los jugadores, pero Liverpool decidió hacer omiso y comunicó a Egipto que no liberará a Mohamed Salah para la inminente fecha internacional, dado que tendría que cumplir una cuarentena obligatoria de 10 días en un hotel al volver a Inglaterra.

La postura de Liverpool recibió el respaldo de sus 19 rivales de la Premier, al presentar un frente unido. “A regañadientes pero por unanimidad”, la Premier no permitirá que jugadores procedentes de países en la lista roja de Inglaterra — que también incluye a Argentina, Brasil, Chile y Perú — puedan participar en los partidos de las eliminatorias.