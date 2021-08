Hailey Bieber le muestra su apoyo a Selena Gomez en redes

La modelo Hailey Bieber, esposa de Justin Bieber, ha dejado claro que entre ella y la ex del cantante, Selena Gomez, no hay alguna enemistad y mucho menos, mala voluntad entre ellas.

Y es que ambas han sido blanco de enfrentamientos a través de la prensa debido a la relación que la intérprete de “Baila Conmigo” mantuvo por casi once años con Justin.

Sin embargo, Hailey se ha encargado de dejar claro que entre ellas no existe algún tipo de rivalidad, al darle “me gusta” a una foto de Selena en Instagram de su reciente portada para Elle.

Esta no es la primera vez que la modelo muestra su apoyo a la artista, ya que anteriormente le gustó una fotografía de la cantante de “Look At Her Now” cuando estaba celebrando sus singles de “Rare” en 2019, así como una instantánea de cuando estaba preparándose para los American Music Awards del mismo año.

Por su parte, Gomez ha dejado en claro que no tiene ningún problema con Hailey, incluso en una transmisión en vivo, le pidió a sus fans que sin importar cuál sea la situación, no fueran groseros con la pareja.

