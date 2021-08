VOZ DEL DIHABLO

¿Cómo sería asistir a un concierto al aire libre de alguno de tus grupos favoritos? Algo así como lo que se hacía hasta mediados de marzo del año anterior… Parece que no ha pasado demasiado tiempo desde entonces y a la vez se siente tan lejano.

En Inglaterra, Judas Priest volvió al ruedo. El domingo 15 de agosto, se presentó como estelar en el Bloodstock Open Air; dos años después, Halford y compañía tomaron por asalto de nuevo un escenario. Más allá de la ausencia temporal, su presentación tiene algunos detalles importantes.

El primero, apareció Glenn Tipton como guitarrista. Segundo, interpretaron un par de canciones que nunca antes habían tocado en directo: One Shot At Glory e Invader. Además, también se escuchó Rocka Rolla por primera vez desde 1976; Exciter y a Touch of Evil, primera vez desde 2005; Hell Patrol y Dissident Aggressor, primera vez desde 2009; y Blood Red Skies, primera vez desde 2012.

Sucede que la pandemia frenó los planes de Judas Priest de lanzarse por el mundo con su gira para celebrar los 50 años de trayectoria, pero con este inicio en Bloodstock, la banda apunta a retomar ese camino. Por eso no es raro observar en la lista de temas interpretados canciones que nos brindan un recorrido por esas 5 décadas, desde You’ve Got Another Thing Comin’, Turbo Lover, The Sentinel o mi consentida Desert Plains, hasta otros de sus últimos álbumes, Lightning Strike y Halls Of Valhalla.

Obvio, no pueden quedar fuera Painkiller, The Hellion / Electric Eye, Metal Gods, Breaking The Law y Living After Midnight, todos estos a partir de Invader, donde aparece el referido Tipton.

Dirán muchos: “ya están viejos”, “ya no son ni la sombra de lo que fueron”, “dan pena”, pero al menos a mí (ya miles de europeos que asistieron hace dos fines de semana al referido festival)sí nos mueve volver a un concierto de un grupo del tamaño de estos británicos. Prácticamente, patentaron el ‘heavy metal’.

Los últimos dos eventos a los que fui donde Judas fue estelar datan de 2011 y 2015; en ambos, ya se veía a un Halfordgastado por los años, pero al mismo tiempo, el ‘setlist’ estaba preparado para dosificar su esfuerzo. De ninguno hay queja. Por el contrario, se agradece que aún tengan ánimos para salir de gira.

El domingo pasado estuve en una emisión más de Radiografía del Rock (98.7), junto a las leyendas de la región Octavio Haces Gil y Alfonso Mijares. Comentamos el nuevo tema de Iron Maiden, Stratego. Mijares no lo había escuchado completo, a Haces Gil no termina por convencerlo mientras un servidor, o sea yo, lo defendí hasta donde pude. Insisto, me causa ilusión que instituciones del ‘heavy’ tengan voluntad para crear y girar.

Los dos nuevos temas de la “Doncella” me parecen interesantes, muy melódicos y más allá de las comparaciones con trabajos anteriores, creo que los vamos a disfrutar a plenitud cuando salga el disco completo.

También el domingo escuchamos la canción titulada El cordel, de Luzbel y que aparece en su reciente editado EP El retorno a la oscuridad. “Suena más ‘heavy’ que la nueva de Maiden”, comentó Chacho.

Y sí de ‘heavy’ hablamos, habrá que decir que el próximo 2 de septiembre (jueves), estará en la Comarca Metalera un guitarrista prodigio: Timo Tolkki. Fuera de toda polémica, me parece de lo más destacable en los últimos años que habrá llegado a esta olvidada región.

La cita se antoja para no perdérsela. Tolkki viene acompañado por algunos músicos el país para completar fechas en México y seguro nos hará pasar un buen rato con temas clásicos de su discografía con Stratovarius. El evento se planeaba desde el año pasado, pero el bicho no lo dejó ser. Su presentación será en un bar sobre el bulevar Revolución, en Torreón, al oriente.

La nota lamentable la dio Eric Wagner, vocalista de Trouble y The Skull, quien murió a causa de una neumonía provocada por covid-19. Wagner fue una importante figura dentro del ‘doom’; con Trouble grabó 7 discos, entre ellos Psalm 9 (1984). Actualmente se encontraba de gira con TheSkull, pero tuvo que cancelar por complicaciones de la enfermedad.

Alternó también con Danny Cavanagh, de Anathema, y con Dave Ghrol en Probot. Descanse en paz. Es todo por hoy. Siguen abiertos los canales de la comunicación: La Música del Dihablo [Facebook y YouTube]; @VozdelDihablo [Instagram y Twitter].