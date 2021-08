El alcalde de Torreón llama a colaborar con limpieza de planteles

El alcalde Jorge Zermeño Infante consideró que el regreso a clases era necesario en la ciudad de Torreón e hizo un llamado a los padres de familia a colaborar con los profesores para mantener las escuelas en mejores condiciones.

"A tener clases, no seguir perdiendo el conocimiento, la enseñanza, el compartir con sus amigos, con sus compañeros, con sus maestros, yo aprovecho para hacer un llamado aquí a toda la comunidad, a todos los padres de familia, a quienes viven alrededor de las escuelas, a que no las ensuciemos, a que vengamos con nuestros hijos a barrer las escuelas, a limpiarlas, a trapearlas, porque no es una labor solamente de quienes están a cargo de las escuelas", manifestó.

Aseguró que, como Municipio, han ayudado en muchas labores que tienen que ver con reparación de sanitarios, construcción de bardas perimetrales, techumbres, entre otros temas, pero indicó que "no nos alcanza ni nos toca sólo a nosotros". En este sentido, reiteró el llamado a los padres de familia a que colaboren, junto con los profesores, para tener las escuelas de sus hijos en mejores condiciones.

Consideró que la autoridad no puede atender en solitario a los centros educativos, pues son demasiados en la ciudad y tienen muchas carencias, por lo que insistió en que es una labor de todos.

Zermeño Infante dijo que este año se rehabilitaron 52 escuelas en los trabajos de techumbres, sanitarios, bardas perimetrales, patios, bebederos, y otras han solicitado reparaciones que tienen que ver con cuestiones eléctricas, temas de agua, limpieza, entre otros.

El presidente municipal dijo que se montó un operativo especial de Tránsito y Vialidad, y se ha buscado tomar todas las precauciones necesarias por parte del Ayuntamiento de Torreón para ayudar a que los menores puedan ingresar a las escuelas con las mejores condiciones.