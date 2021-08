Retorno a las aulas, un reto para las familias en La Laguna

Arrancó el regreso a clases en las escuelas públicas y colegios particulares, y en el marco de la pandemia por COVID-19, no fue algo sencillo para las familias laguneras.

En casa de Mónica Ramírez, madre de un pequeño de cuatro años que volverá a cursar el primero de kinder, la jornada comenzó más temprano que en cualquier día de clases ordinario, pues ahora es obligatorio que los niños lleven su refrigerio, ya que las tienditas permanecen cerradas.

También tuvo que prepararse previamente con cubrebocas, caretas, gel antibacterial portátil, toallitas húmedas desinfectantes, además de hablar largo y tendido con su hijo sobre los riesgos de no cumplir con todas las normas sanitarias.

"El cubrebocas, es difícil que se lo dejen tanto tiempo, hay niños muy disciplinados en esto, el mío no tanto pero quedamos en que va a ser un esfuerzo para traerlo toda la mañana", comentó.

En casa de Pedro Martínez, padre de un niño de cinco años que asiste a tercero de kínder, hubo algarabía desde que el pequeño supo que volvería a ver a sus compañeros luego de un año de clases a distancia, donde la única interacción era mediante la pantalla de la computadora.

"Está muy emocionado mijo', ha sido un año muy complicado, se le suspendieron sus clases de karate, sus clases en la escuela, ya estaba encerrado todo el día, a veces lo llevábamos a la plaza y quería platicar con otros niños, sí veíamos que ya lo necesitaba, volver a su escuela", dijo.

Para los padres de familia tampoco ha sido fácil, pues la compra de útiles, uniformes, zapatos, se junta con un año de crisis derivada por la pandemia y donde se han acumulado las deudas y en varias ocasiones han tenido que recurrir al empeño. El costo por cada hijo, en útiles escolares y demás, alcanza entre 3 mil a 5 mil pesos, lo que afecta severamente la economía de los hogares, pero sin duda lo que más les preocupa es el tema de salud.

"Sí, preocupa demasiado, pensar que se puedan contagiar o que puedan traer el virus a la casa, pero en su salón los papás estamos de acuerdo en tomar todas las previsiones con ellos para que no pase, nosotros mismos tenemos que ser muy responsables", dice Mónica, para quien la educación en casa no era una opción, pues no había quien apoyara al niño en sus clases y por eso perdió todo el año.

Para Pedro tampoco es una opción la educación en casa porque no tiene las herramientas tecnológicas para que puedan seguir los cursos en línea y trabaja casi todo el día, por lo que el niño tendría que estudiar solo.

"Un hermano mío lo estuvo ayudando pero era muy difícil, no le gustaba, se atrasó mucho, él es muy inquieto y las maestras no podían darle el seguimiento, atender sus dudas, ni atención le podían poner, se atrasó mucho en sus clases y se frustraba demasiado", explicó, "lo importante es que no ande uno en fiestas, donde nos podamos contagiar, así ellos seguirán seguros".

De acuerdo a una encuesta del Consejo Cívico de las Instituciones, un 69% de los padres de familia en Torreón y 63% Gómez Palacio consideran que la educación empeoró con el modelo desde casa.