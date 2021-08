Familia Fernández busca otra opinión médica

Durante la actualización sobre la salud de Vicente Fernández, el equipo médico del hospital en el que ha estado durante 18 días informó que su estado aún sigue siendo crítico pero se mantiene estable tras la cirugía a la que fue sometido.

Compartieron que sigue requiriendo de respiración asistida para mantenerse a los niveles de oxigenación necesarios, además de que ha estadio siendo alimentado a través de una sonda en la garganta.

"En lo neurológico continúa despierto con estados de fluctuación en sus estados de dormidos y despiertos, entiende, sigue dependiente de un ventilador aún con esfuerzo respiratorio espontáneo, pero requiere de soporte mediante un ventilador... hasta el momento no ha presentado ninguna complicación respiratoria", declaró.

Revelaron que su proceso de recuperación será lento, pero se espera se mantenga igual que las últimas dos semanas.

"La segunda opinión es una práctica médica que se utiliza para conocer otra opinión diferente a la de los médicos tratantes, con el fin de dar mayor seguridad en el manejo del paciente y dar mayor seguridad a los familiares. El día de ayer la familia decidió hacer uso de esta potestad, de este derecho médico... esta segunda opinión fue dada por un médico internista de Estados Unidos del hospital de San Antonio, Texas", dijo el médico.

PODRÍA NO CANTAR MÁS

Según doctor Manuel Alvisúa, dado que Vicente Fernández tuvo que ser sometido a una traqueotomía, el intérprete volverá a hablar, pero podría no volver a cantar. "La traqueotomía que le practicaron definitivamente le afecta la voz por el manejo del aire, es toda la fonación. A la hora de hablar, a veces necesitamos sacar aire del esófago y ese aire es lo que va a hacer que su voz no sea muy nítida. Cantar, no creo que pueda hacerlo", expresó el médico.