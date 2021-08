Definidas las finales de prejuveniles en AFAIL Hijos de Chávez no le hablan por culpa del 'Canelo' Álvarez

- Vikingos y Jaguares, disputarán los campeonatos de categorías prejuveniles de la AFAIL, que se se llevarán a cabo el próximo sábado tentativamente en el emparrillado del Nuevo San Isidro.

Y es que los representativos del Club San Isidro y el Campestre Torreón, salieron airosos de sus respectivos compromisos en las semifinales. En Midget, los felinos naranjas, hacen equipo con los Ducks de la Deportiva Lerdo.

Precisamente en esa categoría, dieron cuenta 16-0 de los Aztecas del Multideportivo Oriente, mientras que la "Marea Púrpura", hizo válida su condición de favorito, al derrotar 35-0 al combinado de la Unidad Deportiva Torreón, integrado por Gigantes y Panteras.

En Peewee, los Jaguares se impusieron 20-0 al equipo de la Unidad Deportiva, en tanto que los Vikingos dieron cuenta 6-0 de los "Guerreros Verdes" en un auténtico choque de defensivas.

Por lo que respecta a la Júnior Bantam, los felinos de La Rosita se impusieron 14-6 a los Aztecas y los Vikingos aniquilaron 30-0 al equipo mixto de los "Cascos Azules" y "Felinos Aurinegros" de la Deportiva.

Los equipos de San Isidro en las tres categorías, ocuparon el sitio de honor luego de finalizada la campaña regular, por lo que serán anfitriones en los decisivos encuentros, que determinen a los monarcas de la denominada temporada "Víctor Valenzuela Saucedo".

- Julio César Chávez, leyenda del boxeo mexicano y mundial, manifestó que la relación con sus hijos, Julio César Junior y Omar en estos momentos está rota por culpa de Saúl "Canelo" Álvarez.

En entrevista con Yordi Rosado en programa transmitido por YouTube, Chávez indicó que esta situación comenzó porque en su última pelea-homenaje, en contra del hijo de Héctor "Macho" Camacho, subió al Canelo al ring invitándolo a estar en su esquina, lo que le dolió a sus vástagos.

"Siempre ha sido complicado estar con ellos. La realidad es que no he sido un gran ejemplo, no traté bien a su madre, luego se dedicaron a lo mismo y vienen las comparaciones", dijo.

Y todo acabó por romperse el pasado mes de junio... "Se me ocurrió subir al "Canelo" al ring, la verdad es que es un buen muchacho y me nació hacerlo, fue algo espontáneo. Ellos se pusieron celosos, que porqué a ellos no los tomé en cuenta para eso... En fin, por más explicaciones que les di, se enojaron conmigo. No me hablan ahorita".

La rivalidad entre los Chávez y el "Canelo" viene de cuando Álvarez venció a Julio Junior en el 2017, en una pelea que se fue a decisión.

El César del boxeo reveló además que sus hijos han tenido problemas con las adicciones, "no han querido internarse, en fin. Hay muchas cosas qué arreglar en ese aspecto, pero espero que pronto todo esté más tranquilo".

REUNION CON CAPOS

En el mismo programa, Chávez aseguraó haberse reunido con los hermanos Arellano Félix, "El Güero" Palma, Amado Carrillo, "El Chapo" Guzmán, "El Azul" y "El Mayo" Zambada el día que le ganó la pelea a Héctor "Macho" Camacho.

"Había como mil años de cárcel. Todos querían conocerme. Yo estaba loco, porque fue el día que me drogué (por primera vez), todos hablaban de la pelea de "Macho" Camacho, hasta que yo me enfadé, yo lo que quería era perico. Había como 300 cab... armados, pero nadie traía perico, y dije 'cómo nadie trae perico, vayanse a la chingada', 'no, espérate ahora te conseguimos'", confesó la leyenda del boxeo mexicano en una entrevista con Yordi Rosado.

El expugilista aseguró que mantuvo una buena relación con los líderes de los cárteles más populares de México, quienes incluso le daban regalos muy caros.

"Me regalaban droga, diamantes, relojes, me decían 'es un regalo, cab...'. Tengo joyas, todavía tengo unos guantecitos que me dio Pancho Arellano, cuestan 80 mil dólares", reveló