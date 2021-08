Despiden a Rosita Quintana a los 96 años

Una de más últimas estrellas de la época de oro del cine mexicano ha fallecido. El día de ayer se dio a conocer la muerte de la actriz Rosita Quintana, conocida por haber sido parte de grandes producciones mexicanas.

La noticia llegó a los medios por parte de la Asociación Nacional de Actores (ANDA) compartiendo un post por medio de sus redes.

"La ANDA lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Rosita Quintana, miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Descanse en paz", informó la institución por redes sociales.

El estado de salud de la actriz ya se encontraba en mesa de diálogo de los mexicanos, puesto que el pasado mes de julio se dio a conocer que la actriz había sido internada en un hospital de la Ciudad de México tras una complicación en la garganta, mezclado con un tumor en la tiroides.

Fue una actriz nacida en Buenos Aires, Argentina el 16 de julio de 1925, trasladando su talento a las tierras mexicanas, donde fue una de las grandes de la época de oro del cine mexicano, donde se desarrolló como artista tanto en el cine como en la música, teatro y televisión.

Los inicios de su carrera se dieron en su natal Argentina, donde se desenvolvió en el tango luego de que su abuela, Carmen, la introdujera en el género, dado que era cantante y guitarrista de este género. Con 15 años de edad, Rosita fue la vocalista de la orquesta de los hermanos Caro, y fue cuando su carrera como cantante iba creciendo, cuando se le presentó la oportunidad de oro en México.

El teatro fue el pilar a través del cual Rosita comenzó a forjar su carrera en Buenos Aires, y fue en 1947 cuando el actor mexicano Jorge Negrete se interesó en ella luego de verla y escucharla cantar, por lo que la invitó a debutar en México en El Patio, centro nocturno famoso en la década de los 40.

Quintana protagonizó Calabacitas tiernas en el año 1948 junto a Germán Valdés; para 1952 trabajó junto a Luis Buñuel como director en Susana, filme donde interpretó a una mujer que decide escaparse de un reformatorio, para luego seducir a todos los hombres de una hacienda.

La actriz nacionalizada mexicana también destacó en grandes producciones como A los cuatro vientos en el año 1987, cinta que protagonizó junto a Miguel Aceves Mejía y Joaquín Pardavé; también trabajó con otras grandes figuras de la época como Pedro Infante, con quien realizó películas como El mil amores en el año 1954, de nuevo junto a Pardavé, donde Pedro y Rosita cantan Tres consejos.

Para 1959 realizó la película Me gustan valentones, junto a Luis Aguilar, Eulalio González y Andrés Soler.

Rosita Quintana supo destacar en las diversas áreas del espectáculo mexicano, por lo que llegó a las telenovelas a poner su toque y porte en producciones como Abrázame muy fuerte, La dueña, La Intrusa, Así son ellas y Peregrina.

La actriz cosechó una fructífera carrera en México, además de haber sido merecedora a diversos premios a su talento, tales como el Ariel de Oro, premio entregado por Héctor Bonilla, siendo el máximo reconocimiento a mejor película o trayectoria.

"Desde muy joven cantaba sus tangos del arrabal, la expulsaron las monjitas por rebelde e inmoral, debutó a los 15 años en el teatro de revista, vestida en menores paños, bailarina y vocalista, actuando allá la vio un charro, la trajo Jorge Negrete, vino a este país bizarro el año 47…" pronunció Bonilla antes de entregar el premio a su trayectoria.

La recuerdan con cariño y admiración

Tras la partida de Rosita Quintana, amigos y familiares la recuerda por su talento, trayectoria y carisma, pero también lamentando el fallecimiento de la actriz.

"Lamento el fallecimiento, esta mañana, de la actriz Rosita Quintana a los 96 años. Una de las grandes figuras femeninas de la época de oro del cine mexicano. Mis condolencias para su familia QEPD", posteó Pati Chapoy en Twitter.

Por otro lado, su nieta, Nicole Kogan, compartió apenas hace unos días que se encontraba segura de que su abuela regresaría a asa y que duraría "muchos años más", dado que veía a Rosita fuerte. Compartió que la actriz estaba deseosa de volver a su casa, sin embargo, no tenía planeado volver a trabajar.

"Le encanta ver sus películas, escuchar su música, la he escuchado con ella, me mostraba todo el trabajo que ha hecho. Incluso hoy en día veo sus telenovelas y películas y me siento muy orgullosa, mucho, mucho", señaló.

Nicole hizo hincapié en lo agradecida que Quintana estaba con México. "Mi abuelita es argentina, pero muy mexicana, siempre lo ha dicho, enamorada de México y de toda su gente".