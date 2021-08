Rafa Sarmiento denuncia discriminación en restaurante; niegan acceso al perro de su hijo

LIC13

Hoy, 5:44 am

publicado por: Alejandro Galan Lopez

¿Está noticia que? Es una noticia elitista, con tantos problemas mundiales y nacionales y este señor llevando un perro que defecan, orinan, etc. ¿Cómo se le ocurre? No es higiénico. Que importa que esté vacunado, que importa que sea restaurant japonés, alemán, argentino... para cualquier restaurant es un animal. Como comensal, no me gustaría convivir en un restaurante que haya perros. Quiero a las mascotas pero tienen sus espacios.

