Las clases semipresenciales arrancan en La Laguna de Coahuila

Ayer arrancó oficialmente el nuevo ciclo escolar 2021-2022 en la Región Lagunera de Coahuila con clases semipresenciales. En el contexto de la pandemia por el COVID-19 y por el regreso a las aulas, niños, niñas y adolescentes experimentaron sentimientos encontrados. Lo mismo vivieron padres y madres de familia. Hubo entusiasmo y optimismo pero también temor e incertidumbre.

"Sabemos que esta pandemia nos ha hecho cambiar muchas dinámicas a las que estábamos acostumbrados pero ahora es el momento de rediseñar nuestro trabajo para que nuestros alumnos aprovechen al máximo los tiempos que tiene el estudio", dijo María Eugenia Castañeda Torres, directora de la escuela primaria Gral. Lucio Blanco de la colonia Jardines de California de Torreón.

En este plantel se realizó el acto protocolario para iniciar formalmente con el periodo lectivo y acudieron autoridades municipales y educativas, así como representantes sindicales. La maestra expresó que comenzar un nuevo ciclo escolar trae consigo desafíos, responsabilidades y un reto para alumnos, docentes, directivos y padres y madres de familia.

Minutos antes de las 8 de la mañana, se recibió a niños y niñas con un filtro sanitario en el acceso principal. Había aplicación de gel antibacterial, sanitización y toma de temperatura.

Los pequeños alumnos llegaron con cubrebocas, caretas y repuestos guardados en sus mochilas, como fue el caso de Íker Daniel que pasó a tercer año en la sección B. Su padre, Alejandro, dice que no fue fácil tomar la decisión de enviarlo a la escuela. "Estaban entre sí y no, que iban a entrar a clase, fue hasta el último que siempre sí y vamos a comprar todo, los útiles y el jabón y el gel se compraron apenas ayer y otra vez a organizarnos. Le dijimos (al niño) que para nada se quite el cubrebocas", dijo.

Mencionó que en la escuela "no se pusieron muy exigentes" por lo que el gasto que hizo para la compra de útiles escolares no fue tan oneroso.

El niño Íker Daniel dice que no batalló para levantarse. Al contrario, lo hizo con gusto y se dio un baño pues estaba ansioso de ver a sus compañeros y compañeras de clase, especialmente a Gael, su mejor amigo. Aunque el pequeño estudiante todavía no tenía claro por qué era importante utilizar el cubrebocas, sabe que no debe quitárselo más que para comer o tomar agua. "No debo quitarme el cubrebocas cuando vaya al baño, solo me lo puedo quitar cuando tome agua", comentó.

Después del acto, los alumnos se dirigieron a las aulas donde las bancas tienen una distancia de 1.5 metros. De lunes a jueves se recibirán a grupos reducidos de entre 8 y 10 alumnos mientras que el viernes se atenderán a aquellos estudiantes cuyos padres y madres de familia optaron que tomaran sus clases en línea.

MÁS DE 150 ESCUELAS, EN MODELO HÍBRIDO

Para el nuevo ciclo, el Subcomité Técnico de Salud autorizó en la Región Lagunera la apertura de 152 escuelas de educación especial, inicial, preescolar, primaria y secundaria. Se trata de 32 mil 337 estudiantes que asistirán a clases presenciales de manera alternada y que estarán atendidos por 1,829 docentes.

Del total de planteles autorizados, solo 52 abrieron sus puertas ayer lo que representó una atención a alrededor de 7 mil estudiantes. El resto de los centros escolares abrirán hasta el próximo lunes 30 de agosto ya que se encuentran en periodo de capacitación sobre los protocolos de seguridad e higiene para evitar contagios y la propagación del COVID-19.

Ciclo escolar 2021-2022

Nueva normalidad.

*Los filtros de corresponsabilidad en el hogar, al ingreso a los planteles y en las aulas serán una medida para el oportuno reconocimiento de los síntomas de enfermedades respiratorias en los miembros de la comunidad escolar.

*Aunque a nivel nacional, la Secretaría de Educación Pública (SEP) eliminó la carta compromiso de corresponsabilidad, Rentería Medina dijo que en Coahuila sí se solicitará para el regreso a clases semipresencial, que es voluntario.

*En este nuevo ciclo hay flexibilidad para uso del uniforme.