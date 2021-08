Juzgado no da lugar a petición de Eco Cañón

El Juzgado Séptimo de Distrito en La Laguna no consideró a lugar la petición de reconocer a Eco Cañón AC. como Tercero Interesado en el amparo contra la obra del Proyecto Agua Saludable para La Laguna en el Cañón de Fernández.

El pasado 12 de agosto, la asociación civil Eco Cañón presentó ante el Juzgado Séptimo de Distrito en La Laguna un oficio solicitando tres cosas: ser reconocida como "tercero interesado" en el juicio de amparo 618/2021 que se sigue respecto al proyecto Agua Saludable para La Laguna; que se tomen en cuenta sus alegatos al resolver el juicio; y que llegado el momento se niegue el amparo de la parte quejosa (Prodenazas) que impediría que la obra se lleve a cabo. El escrito fue signado por Érika Sánchez Bautista, Susana Chufani García y Gloria I. Ramos Galindo, apoderadas de la persona moral denominada Eco Cañón Asociación Civil.

No obstante el juez no estuvo de acuerdo en reconocerles así porque la asociación justifica la petición declarando tener interés legítimo. "En atención a su solicitud, no ha lugar a acordar de conformidad su petición, toda vez que de sus escritos de cuenta se advierte que dichas personas no les asiste el carácter de terceros interesados, ya que no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 5 fracción III de la Ley de Amparo", cita el escrito de respuesta del juzgado.

El Juzgado encuentra sustento de lo anterior en una Jurisprudencia emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito donde se menciona que "Interés legítimo no puede aducirse para identificar al tercer interesado en el juicio de amparo".

EXPEDIENTE ELECTRÓNICO

El Juzgado autorizó la consulta vía internet del expediente electrónico relativo al juicio de amparo (618/2021) para lo cual se ordena al servidor público responsable del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realizar las gestiones necesarias para el efecto de que se habilite dicha consulta bajo el nombre del usuario precisado en el expediente.