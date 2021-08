Me siento emocionada de venir a la escuela: alumna maderense

"Tengo una sensación muy rara, creo que se fue el tiempo muy rápido, me perdí de muchos momentos con mis compañero por que entré a primero y luego llegó la pandemia y ahora ya estoy en tercero, pero el regreso a clases es muy diferente" fueron las palabras de María Renata Alvarado, alumna de tercer año de la secundaria Francisco L. Urquizo.

Comentó que fue más de un año y medio sin ver a sus compañeros y maestros y consideró fue mucho tiempo perdido sin convivir con ellos, por lo que ahora se enfocará en recuperar ciertas actividades que hacían antes.

Renata compartió que cuando se les confirmó el regreso a las aulas, sus padres no se opusieron y hablaron con ella sobre las medidas preventivas que debía tomar. "Me siento emocionada de venir a la escuela, de volver a convivir. Mis papás sí estuvieron de acuerdo pero me advirtieron cómo debía cuidarme".

Por su parte, Ian Martínez Galván, quien ingresó al primer año, dijo estar contento de regresar, en su caso representa adaptarse con sus nuevos compañeros, pues si bien algunos del grupo de primaria entraron a la misma escuela, no les tocó en el mismo salón. Agregó que para él las clases a distancia eran aburridas y que le hacía falta la convivencia con sus compañeros.

"Estaba ansioso por regresar, estaba muy aburrido de cómo se daban las clases, la verdad. Me hacía falta convivir, jugar, yo le decía a mi mamá que ya quería entrar, porque no hacía nada".