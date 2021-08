Sin indemnización, viuda del director de Protección Civil de Lerdo

El próximo 3 de septiembre se cumplen ocho meses de la muerte del director de Protección Civil de Lerdo, Vicente García Ramírez, a causa de complicaciones derivadas del COVID-19. Su viuda, Mely Ramírez, y su hijo, Vicente, quien cumplirá cinco años de edad, no han recibido todavía ni su indemnización de ley (tres meses de sueldo) ni lo correspondiente a su seguro de vida tras 11 años de servicio ininterrumpido al frente de esta dirección de la cual depende el Cuerpo de Bomberos, mismos que recientemente fueron objeto de un reconocimiento público por parte del Ayuntamiento por su labor. Es la presidencia municipal la que se encarga de dichos trámites y en su caso darles seguimiento.

"Hasta donde yo sé, esas prestaciones son a lo único que tenía derecho. Yo llevé toda la papelería que me pidieron y dijeron que estaba nada más para firmar. Así me dijeron pero pues no lo firman, no sé en dónde esté eso detenido pero no ha salido. Gracias a Dios yo trabajo y no dependo de ese dinero para comer pero si así actúan con las viudas, me parece muy mala onda, en especial que sean tan lentos estos trámites, ya que hay muchas personas que no cuentan con recursos y creo que gastan más en otras cosas", declaró la viuda de Vicente García, quien dijo que no busca responsabilizar a nadie pero que considera que posiblemente en la tesorería municipal eses donde esté el retraso.

Mely Ramírez trabaja como servidora pública en una instancia federal y comentó que ese dinero no es para ella sino para su hijo, quien actualmente se encuentra recibiendo terapia por la pérdida de su padre a quien estaba muy unido pese a que su trabajo demandaba también mucha atención y compromiso.

"Estando nosotros de vacaciones, en varias ocasiones nos tuvimos que regresar porque si llovía o se inundaba, había que atender la zona rural. En Lerdo se caen las casas con la humedad debido a que son antiguas o con techos de tierra y me consta que para Vicente lo primero era su trabajo, incluso el día que nació mi hijo él se esperó a que naciera y de inmediato tuvo que irse para atender los estragos que dejó en los ejidos la avenida del río Nazas el 3 de septiembre del 2016 pues hubo mucha inundación", recuerda Mely, quien en sus redes sociales constantemente recuerda a su esposo a través de los logros del pequeño Vicente, quien hizo varios dibujos el pasado mes de junio por el Día del Padre.

"Yo no sé en dónde esté parado ese trámite, yo me imagino que algo ha de haber pasado pero sí les pediría que se acuerden que hay un niño menor, que no piensen en mí, porque yo equis, pero hay un niño que perdió a su papá y que está en terapia psicológica y requiere mucha atención en estos momentos y que ojalá cuando tengan un poquito de tiempo, el señor tesorero pueda ya sacar ese cheque y el de otras mujeres que tengo entendido que están en esta misma situación y que son viudas y yo desconozco si ellas tengan un sustento un trabajo", dijo la viuda de García, quien también fue alcalde en el trienio de 1983-1986.

Fue en enero cuando el Comité Municipal del PRI en Lerdo hizo un homenaje al fallecido director y el pasado 22 de agosto el Ayuntamiento hizo un evento para conmemorar el Día Nacional del Bombero, donde entregó varios reconocimientos.