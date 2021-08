Muere bebé que había sido enviado a la morgue

La noche del domingo se reportó el fallecimiento de Jesús Sebastián Paz Hernández, el recién nacido que pese a que contaba con signos vitales, la semana pasada había sido enviado por error a la morgue por parte de personal del Hospital General de Zona (HGZ) número 16 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Torreón.

Después de varios días de debatirse entre la vida y la muerte, su abuela Zoila confirmó ayer el deceso y dijo que los restos del niño que había llegado al mundo a las 23 semanas de gestación serían enviados a una funeraria de esta ciudad.

Ayer, el representante legal de la familia, Jesús Jasso Fraire, confirmó que tras la muerte del bebé, sus padres Daniela y Omar, interpusieron una denuncia en la delegación Laguna I de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila.

El abogado dijo que a raíz del fallecimiento de Jesús Sebastián, se solicitó la presencia de las autoridades para denunciar los hechos y que se investigue a fondo lo sucedido. Jasso Fraire destacó que le corresponderá al Ministerio Público determinar si hubo algún delito que pudiera encuadrar en una probable mala praxis u homicidio culposo.

El representante legal no ahondó en más detalles argumentando que se trata de información reservada dado que hay una investigación en curso. "La denuncia de los hechos fue interpuesta anoche (antier) y prácticamente ha iniciado una carpeta de investigación, en tanto no se realicen las primeras diligencias, no sabremos a ciencia cierta qué fue lo que motivó el deceso del menor".

Además, agregó que es muy probable que la carpeta de investigación sea remitida a la Fiscalía General de la República (FGR) debido a que el Seguro Social es una institución de carácter federal.

"Los familiares han pedido que se investiguen los hechos, ellos están exigiendo su derecho a conocer la verdad y si de la investigación resultaran responsables por la comisión de algún delito, hasta ese momento platicaremos para ver el alcance de sus exigencias", apuntó.

BEBÉ MURIÓ DE UN PARO

Ayer por la tarde, el IMSS en Coahuila confirmó que Jesús Sebastián murió a causa de un paro cardiorrespiratorio, el cual no fue posible revertir pese a las maniobras de reanimación que se aplicaron.

Mediante un comunicado oficial, el IMSS aseguró que al recién nacido se le otorgaron todos los cuidados necesarios en el servicio de Neonatología para su condición de salud. Tras el deceso dieron a conocer que sus padres permanecieron con él, corroborando la ausencia de vitalidad y solicitando la presencia del Ministerio Público para la disposición del cadáver.

"El IMSS en Coahuila lamenta profundamente el fallecimiento del menor, se solidariza con los padres y reitera su posición de llegar hasta las últimas consecuencias en la investigación que se realiza", detalla el documento.

De igual manera, se informó que personal de la División de Atención Ginecoobstétrica y Perinatal, perteneciente a la coordinación de Unidades de Segundo Nivel de la Dirección de Prestaciones Médicas del IMSS, estuvo el fin de semana en el hospital y los resultados de sus observaciones fueron enviados a Ciudad de México como parte del deslinde de responsabilidades.

Leopoldo Santillán Arreygue, titular de la Oficina de Representación del IMSS en Coahuila, acudió la semana pasada con el padre, madre y abuelo de Jesús Sebastián, a quienes externó su compromiso en el desarrollo de una investigación pulcra y con ello garantizar la no repetición de lo ocurrido.

También se reunió en la clínica 16 con la jefatura de prestaciones médicas, la coordinación de Atención y Orientación al Derechohabiente, personal del área jurídica que realiza la indagatoria, el jefe de Pediatría y directivos del nosocomio, a quienes conminó a brindar todo el apoyo y orientación que requiera la familia.

Finalmente, el IMSS reiteró que la coordinación de Atención y Orientación al Derechohabiente se mantiene en cercanía para despejar cualquier duda que pudiera presentarse, apoyar, colaborar y respetar la decisión que tome la familia en torno a un posible procedimiento de queja administrativa.