Joy de Red Velvet, la estrella del K-Pop que emocionó con su nueva relación

Este lunes la estrella del K-Pop, Joy, integrante de la banda Red Velvet, se convirtió en tendencia de las redes sociales al confirmar su relación con Crush.

Después de una serie de rumores, la pareja confirmó su noviazgo a través de sus agencias.

La noticia fue confirmada por SM Entertainment y P-Nation, donde se reveló que ambos habían comenzado una relación más allá de lo profesional.

"Tenían una relación senior-Junior, pero recientemente comenzaron a salir con buenos sentimientos uno hacia el otro", redactaron.

Todo se habría originado después de que Crush invitara a Joy a colaborar en el tema 'Mayday', el cual se estrenó a mediados del 2020 durante la pandemia.

Joy se ha posicionado como una de las 'más queridas' del K-Pop por sus trabajos en la actuación además de la música con papeles en 'The great seducer', 'Only one person' y 'The liar and his lover'.