El bebé Jesús Sebastián, murió por paro cardiorrespiratorio en Torreón: IMSS

El imss reitero la atención y orientación al derechohabiente, siempre y cuando no sea en horario donde se comen las gorditas, donde se echan el chal o se van a maquillar o simplemente están de malas y no se les hinchan los ovarios para querer atender, ya no se pomgan exigentes y pidan que los atiendan de buena manera, con que los atiendan cuando ellos quieran ya es ganancia!...hay que entenderlos ganan tan poco y se jubilan tan viejos y con tan poco dinero que ppr eso fan un pésimo servicio pagado (casi robado) de ñas cuotas obrero-patronales

10210511744731408

Hoy, 7:54 pm

publicado por: Aby Vázquez Salcido

Entiendo el dolor de la familia. Mi primer hijo murio igual nació a los 7 meses. Pero en el IMSS no me quisieron hacer cesaría y cuando el nació ya había tenido sufrimiento fetal ya no lloro y se lo llevaron para reanimarlo y alas 5 horas me dijeron había muerto misma causa paro respiratorio. Dijeron que sus pulmones ya no resistieron. Yo rompí fuente a las 6.30 AM se me salio todo el agua no le quedó nada. El medico en turno dijo necesita una cesaría hay que sacar al bebé. Cambio el turno y el otro dijo parto normal mi hijo nació por parto normal después de las 3 estuvo más de 8 hrs adentro sin aire. Hoy mi hijo tendría 10 años. Y yo solo tengo una tumba para llorar lo. El IMSS mata a muchos bebés. Lo sé por experiencia.

replyresponder thumb_up 3 thumb_down 0