Es una derrota complicada: Sandro sobre caída del Getafe

El atacante Sandro Ramírez destacó la dureza de la derrota encajada por el Getafe ante el Sevilla que llegó en el tiempo añadido cuando el partido estaba abocado al empate.

"Es una derrota complicada. El equipo hizo un gran trabajo desde el principio hasta el final y nos vamos con un mal sabor. No nos merecimos la derrota. Se podía dar de nuestro lado pero se dio del otro. Hacemos las cosas bien pero se han dado resultados negativos", valoró Sandro Ramírez.

"No es justa la derrota. No teníamos dominado el balón pero sí la situación en todo momento. Tenemos que seguir confiando en lo que nos pide el entrenador. Se han visto cosas buenas y positivas. No queda otra", indicó el delantero del Getafe.

"Hemos podido volver a contar con nuestra gente que nos ha animado hasta el final. El equipo ha hecho un trabajo sensacional que ha puesto en apuros a un rival como el Sevilla que lo ha pasado mal. Sabemos la dificultad del siguiente partido, contra el Barcelona. Pero se ha hecho una plantilla muy buena y tenemos fe en que se puede hacer algo importante", recordó Sandro Ramírez feliz por la confianza que le demuestra Michel.

"Siempre es positivo jugar y que el entrenador confíe. A Enes Unal le conozco del Valladolid y ya he jugado con este sistema. Hay competencia en la delantera y eso es positivo. Yo intento coger mi mejor versión para ayudar al equipo con trabajo y si es con goles, mejor", confió el jugador del equipo madrileño.

"Lo importante es tener minutos y que el míster confíe. Yo también puedo jugar en banda y otros puestos. Pero estoy a gusto en todos los lugares de ataque. Debemos quedarnos con la sensación de que hemos hecho cosas muy buenas", insistió.

El próximo compromiso del Getafe es la visita al Camp Nou. "En Barcelona tenemos que pensar en nosotros. Tenemos días por delante para corregir errores y mejorar pero con la confianza de que estamos haciendo bien. Vamos sin miedo para jugar de tu a tú como contra el Sevilla y el Valencia", dijo Sandro.