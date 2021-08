Eduardo Aguirre confiesa acercamientos con equipos de Europa

Durante una entrevista para Pasión W, el delantero lagunero Eduardo 'Mudo' Aguirre, quien destacó durante su participación junto a la Selección Nacional en Tokio 2020, declaró que ya ha tenido acercamientos con equipos de Europa.

Además, confesó que no le diría que no a importantes equipos de la Liga MX, pues él en su tiempo apoyó al Chivas por Oswaldo Sánchez, quien tuvo una legendaria participación con el Club Santos de 2007 a 2014.

“Yo no le cierro las puertas a ningún equipo, en la Liga. No quiero tampoco terminar mal. Yo apoyaba a las Chivas porque mi ídolo era Osvaldo Sánchez y me gustaría jugar en Europa, la verdad. Una meta que tengo es jugar en Europa. Algo así concreto, no, pero sí ha habido acercamientos, esperemos que salga algo y si no es en este torneo, que sea en el siguiente", mencionó durante su entrevista.

Durante su charla con el programa de W Radio también contó la experiencia que vivió al fallar uno de los penales decisivos de la semifinal de la disputa olímpica.

“Yo me sentía un especialista en los penales. En el proceso con el Profe Jimmy Lozano, me tocó tirarlos en Toulón, los metía. Me ganaron un poco los nervios, nunca había tirado en una instancia así. Me puse muy triste y era mi cumpleaños, así que la pasé muy triste. Unos días después, lo tomé como aprendizaje”, compartió.