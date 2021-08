Posponen indefinidamente audiencia constitucional de amparo contra Agua Saludable para La Laguna

efmjara

Hoy, 2:40 pm

publicado por: Edgar F M Jara

Y pensar que todavia hay gente que no cree en las "Locuras" de Lopez Obrador. Si el conservadurísmo esta mas vivo que nunca. No quieren que quede bien, meten trabas a todo y por todo, que todo salga mal pero con lo que no cuentan es que el pueblo es el que ya cambio, no es tonto ya no se cuece al primer hervor.

