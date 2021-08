Nieta de Rosita Quintana creía que su abuela iba a 'durar muchos años' más

"Yo como nieta no imagino mi vida sin ella y sé que va a durar muchos muchos años", comentaba Nicole Kogan hace apenas una semana.

La nieta de la actriz y cantante Rosita Quintana veía a su abuela de 96 años muy fuerte y con ganas de regresar a casa después de que en julio fuera internada en un hospital de la Ciudad de México a causa de una infección en la garganta que complicó un pequeño tumor que se presentó en la tiroides, pero el cual no era necesario operar.

Desafortunadamente Rosita no logró recuperarse y falleció según informó la Asociación Nacional de Actores está mañana.

La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Rosita Quintana, miembro de nuestro sindicato. Nuestras condolencias a sus familiares y amigos. Descanse en Paz. pic.twitter.com/iZLHHJxJNL — Asociación Nacional de Actores (@andactores) August 23, 2021

Kogan, compartió que se sentía dichosa por la carrera de su abuela como por la persona y la fortaleza que tenía Rosita. Comentó que lo que quería la actriz de la Época de oro del cine mexicano era estar en casa con su familia y que ya no pensaba volver a trabajar.

"Le encanta ver sus películas, escuchar su música, la he escuchado con ella, me mostraba todo el trabajo que ha hecho. Incluso hoy en día veo sus telenovelas y películas y me siento muy orgullosa, mucho, mucho", señaló.

Sobre si ya había alguna plática con respecto a la herencia de Quintana, detalló:

"No, la verdad es que no hemos hablado en ese aspecto, la herencia más bonita son los recuerdos, que yo voy en la calle y alguien me recuerde todo lo que ha hecho mi abuelita, que la conoció, trabajó con ellos. Su herencia es el amor, cariño y es una herencia para todos, poder disfrutar de por vida su trabajo".

Quintana protagonizó filmes como "Mi querido capitán", "El charro y la dama" y "Soy charro de levita", entre otros.

Rosita Quintana estuvo casada con el productor de cine Sergio Kogan.

La actriz nacida en Argentina cosechó una amplia carrera en México. A decir de su nieta Nicole vivía muy agradecida con este país.

"Mi abuelita es argentina pero muy mexicana, siempre lo ha dicho, enamorada de México y de toda su gente".