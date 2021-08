Geraldine Bazán 'enamora' con traje de baño rosa

La actriz mexicana Geraldine Bazán, se dio a la tarea de 'enamorar a sus seguidores en redes sociales tras compartir una serie de fotografías en bikini.

Desde la playa en Miami, Florida, Bazán lució su esbelta figura en un traje de baño de dos piezas en tonalidades rosas, mismo que acompañó con un sombrero del mismo color.

Dicho 'outfit' permitió apreciar la esbelta cintura de la actriz de 38 años, así como su abdomen y piernas.

"No es lo que te pongas, es como te lo pongas. Yo me pongo la vida como se me antoja", escribió Geraldine en una de sus publicaciones.

