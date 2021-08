'Adele' destrona a 'Gloria Trevi' en el reality 'El Retador'

Luego de dejar a más de uno con la boca abierta, Francisco Puga llegó al segundo capítulo del reality de Televisa, "El Retador", defendiendo su Trono de Imitación con el personaje de Gloria Trevi.

Sin embargo, Joaquina Carruitero llegó como El Retador luego de vencer a sus dos contendientes anteriores. Con su imitación de Adele, la joven logró la mayoría de los votos tras el triple empate que otorgaron Lucero, Mijares e Itatí Cantoral.

A la hora de luchar por el trono de imitación, Francisco Puga decidió defender su lugar con el personaje de Gloria Trevi y una interpretación de “El recuento de los daños”.

En el recuento de los daños Francisco Puga nos sorprende con su imitación de Gloria Trevi ️ ¿Logrará conservar el trono una semana más? No te pierdas #ElRetador #ConLasEstrellas pic.twitter.com/0iTkMELIkJ — El Retador (@ElRetadorMx) August 23, 2021

Pero Joaquina no se quedó atrás y decidió dar todo por el todo con el tema “Set Fire to the Rain” con el que impactó con su interpretación.

Tras el voto del público en el foro del programa, Joaquina logró obtener el título de El Campeón, obteniendo 300 mil pesos.

Joaquina Carruitero gana el duelo a muerte, se convierte en la nueva campeona de imitación y se va al trono con una bolsa acumulada de $300,000 ️ #ElRetador pic.twitter.com/UojxdihYpx — El Retador (@ElRetadorMx) August 23, 2021