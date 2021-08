'Sí hay boda'; filtran adelanto de dueto entre Belinda y Christian Nodal

Luego de que diversos medios aseguraran que la 'pareja del momento', Belinda y Christian Nodal terminaron con su relación y cancelaron el compromiso nupcial, este lunes se filtró el presunto adelanto de su nuevo tema.

Fue a través de diferentes portales de espectáculos donde se mostró un pequeño fragmento de la canción en la que se escuchan las voces de los dos intérpretes.

"Ya me estoy acostumbrando a que me digan que pareces tanto a lo que soñé, ya me estoy acostumbrando a tu sonrisa", se escucha en el audio.

Además, se compartieron algunas imágenes del set de grabación donde llevaron a cabo los trabajos para el videoclip de la canción.

Hasta ahora no se ha compartido la fecha en la que se publicará el tema, sin embargo, el speedy González en el perfil de Nodal 'indica' que no falta mucho.

