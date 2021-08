Arranca ciclo escolar 2021-2022 semipresencial en La Laguna de Coahuila

mabesa

Hoy, 11:33 am

publicado por: Manuel Belagun Salazar

Cines, centros comerciales, futbol, béisbol, fiestas familiares con algunos gorrones, y otros lugares para el esparcimiento, bares, gimnasios y otros lugares de esparcimiento para mayores están abiertos (no al 100%), ahora, las escuelas sin que sea obligatorio asistir, cada familia podrá tener sus razones para enviar o no enviar a sus hijos, todas las razones son importantes y sobre todo respetables. Si hay contagio de una alumnas o alumnos o mentor, avisar para que el médico les revise y tome las medidas necesarias. Es deseable todo marche bien, padres y maestros cuídense para no contagiar a otros y mucho menos a las menores y menores.

