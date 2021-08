No abrirán las escuelas que sigan sin servicios en Durango

No podrá regresar a la actividad presencial ninguna escuela que no tenga, por lo menos, los servicios básicos advirtió recientemente el gobernador José Rosas Aispuro.

En tal sentido, en Durango no se cuenta con una estadística precisa en torno a esta carencia en los planteles, ya que se está trabajando en el levantamiento del padrón pero, de acuerdo a estimaciones preliminares, más del 20 por ciento de los planteles podrían tener algún tipo de carencia en servicios básicos.

Con base en estadísticas de la Secretaría de Educación del Estado de Durango (SEED), elaboradas con datos del Censo 2020 del Inegi y el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (Cemabe), hay planteles que se encuentran en localidades que aún carecen de luz eléctrica y agua entubada.

En tal sentido, la dependencia educativa atiende con el servicio educativo un total de tres mil 730 localidades, de las cinco mil 874 existentes en la entidad, de las cuales, tres mil 099 cuentan con el servicio de luz eléctrica y 631 no lo tienen, es decir, 16.9 por ciento de las localidades en las que hay escuelas no cuentan con este servicio.

Asimismo, de las localidades atendidas con servicio educativo de nivel preescolar, primaria y secundaria, dos mil 936 cuentan con servicio de agua entubada mientras que 794 no lo tienen.

ANTECEDENTES

En el 2014 se dio a conocer el Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (Cemabe) que hizo el Inegi en coordinación con la SEP en el que se evidenció que la mitad, de las más de cinco mil escuelas de nivel básico que existen en la entidad, no cuentan con drenaje, lo que no les permite tener un servicio sanitario adecuado.

Esas dos mil 473 instituciones recurren a la instalación de letrinas y "hoyos negros", según los datos revelados por el Censo.

Respecto a la disponibilidad de agua potable, fueron 237 las que no contaban con el servicio, mientras que de las cinco mil 114 escuelas en inmuebles con construcción, dos mil 642 cuentan con cisterna, dos mil 300 no tienen y 172 no especificaron.

La fuente de abastecimiento de las que sí cuentan con el líquido vital es: agua de la red pública, en tres mil 264 instituciones; agua de pipa, en 76 escuelas; agua en pozo o noria, en 597; acarrean el agua en 703 planteles y 174 la obtienen a través de otros mecanismos no especificados.

Además, cuatro mil 137 escuelas disponen de energía eléctrica y 908 no tienen luz, mientras que 69 no especificaron. De las que sí tienen, tres mil 762 cuentan con conexión al servicio público, 330 usan celdas solares y 37 cuentan con planta de luz propia; ocho tienen otra fuente de energía eléctrica.