Coahuila inicia nuevo ciclo escolar en medio de la pandemia por el COVID-19

Por segundo año consecutivo Coahuila vivirá el inicio de un ciclo escolar en medio de la pandemia por el COVID-19, pero ahora bajo otras condiciones, pues el regreso a clases semipresencial, que será solo en 433 escuelas públicas de nivel básico del estado, se hará con semáforo epidémico en color amarillo.

El gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, aseguró que la entidad está lista para el arranque y que se dará cumplimiento a los protocolos sanitarios para evitar contagios del virus SARS-CoV-2.

La Secretaría de Educación del estado dio a conocer que de las 433 instituciones, 191 iniciarán actividades con modelo híbrido este 23 de agosto, mientras que el resto hará lo propio el próximo lunes 30 de agosto, a la par que los miles de planteles educativos de todo el país.

En la región Lagunera son 146 escuelas públicas de educación básica las que autorizó el Subcomité Técnico de Salud para las clases semipresenciales. De estas, 52 abrirán sus puertas este lunes, dando una cobertura estimada de entre 6 y 7 mil estudiantes, según informó la coordinadora de Servicios Educativos en La Laguna, Flor Estela Rentería Medina. La funcionaria dijo que estos planteles que abren hoy estaban trabajando el periodo lectivo pasado mediante el programa piloto.

TAMBIÉN LEE: Los alumnos regresan a clases en Coahuila este lunes

Los demás planteles educativos recibirán a niños, niñas y adolescentes dentro de una semana debido a que entrará un periodo de capacitación por parte de la Secretaría de Salud del estado a docentes, directivos, padres, madres de familia y tutores referente al protocolo de seguridad e higiene para evitar el contagio y la propagación del COVID-19.

Además se dotará de insumos y se hablará acerca del filtro de corresponsabilidad en el hogar; filtro de corresponsabilidad escolar; filtro de corresponsabilidad en el salón de clases; limpieza y desinfección en espacios comunitarios; escuela sana y segura; y qué hacer en caso de que un alumno o algún otro integrante de la comunidad educativa presente uno o más síntomas de COVID-19.

Para el regreso a las aulas será obligatorio el uso del cubrebocas y se pide que los estudiantes lleven en su mochila uno de repuesto para cambiarlo durante la jornada escolar.

En términos generales se deberán establecer filtros de salud en casa, en la entrada de la escuela y en el salón de clases.

VER MÁS: Tránsito y Vialidad de Torreón alista operativo de vigilancia por regreso a clases presenciales

Se deberán implementar horarios escalonados, señaléticas y las bancas de los alumnos serán con una distancia libre de 1.5 metros hacia sus cuatro lados. De igual manera se acordarán condiciones de aprendizaje híbrido y la asistencia de los alumnos será alternada.

A nivel nacional, la Secretaría de Educación Pública (SEP) detalló que aunque el regreso a clases presenciales es voluntario, las niñas, niños, adolescentes y jóvenes deberán estar inscritos en el grado o nivel respectivo, para no ser considerados como un caso de abandono o deserción escolar.

Cabe hacer mención de que las escuelas públicas que no fueron autorizadas para el modelo híbrido arrancarán el ciclo escolar este día con educación a distancia. Muchas de ellas no están en condiciones de iniciar debido a que fueron vandalizadas o a que presentan una infraestructura física deficiente y no se pueden garantizar servicios básicos de luz, agua potable y ventilación, entre otros.

Piden garantías

Postura de padres y madres de familia.

*La Unión Nacional de Padres y Madres de Familia comité Torreón pidió al Gobierno de Coahuila garantías para un regreso responsable a las aulas, considerando la situación actual que vive la entidad por la pandemia del COVID-19.

*María Guadalupe Caro Angulo, presidenta de dicha asociación, pidió socializar los protocolos sanitarios en las escuelas de nivel básico y dijo que quienes estén de acuerdo en enviar a sus hijos e hijas a los planteles educativos deberán asumir la corresponsabilidad de cuidarse y cumplir con las medidas de seguridad e higiene, así como supervisar que las escuelas cumplan con las mismas.