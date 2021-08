Exsubsecretario de Turismo considera que México requiere de nueva generación de empresarios

El exsubsecretario de Turismo del Gobierno de México, Simón Levy Dabbah, expuso que en el país, el 2 % de la población acapara y concentra la mayoría de los ingresos, mientras que el 98 % restante está integrado por pequeños y medianos empresarios, clases medias y por las mayorías que conforman la base de la pirámide.

Aclaró que el problema no es que haya grandes empresarios o corporativos, sino que no haya más empresarios y empresas; que el ecosistema mexicano no sea capaz de generar capitanes de la industria socialmente responsables, alejados de la lógica rentista, extractiva, explotadora del trabajador y de latifundismo de mercados; así como de la práctica del financiamiento que tanto daño y mortandad le ha ocasionado a las pequeñas y medianas empresas.

En entrevista con el presidente de Renacer Lagunero, Julián Mejía Berdeja, sobre el tema "Nuevo Mundo, Nuevas Reglas", el también exdirector general de la Agencia de Inversión y Desarrollo de la Ciudad de México, puntualizó que desde su punto de vista, lo que el país requiere es una nueva generación de empresarios provistos de una mentalidad que sintonice con la dinámica global, la innovación, la tecnología y la generación de valor, que sea capaz de impulsar la competitividad, prosperidad y el bienestar generalizado.

Desde el punto de vista de la productividad, explicó Levy Dabbah, hay una concentración profunda de oligopolios, de empresarios rentistas que lejos de crear desarrollo, progreso y prosperidad, lo que han hecho es estar prácticamente pegados a través de un cordón umbilical al Estado, manteniendo un modelo de capitalismo soportado por la corrupción y la impunidad, que a ellos les ha funcionado muy bien, pero no a las pymes y a las grandes mayorías.

Durante la conversación se habló sobre el potencial económico y geoestratégico de La Laguna, sobre la posibilidad de convertirla en un polo de empresas microglobales.