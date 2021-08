'Todavía tengo muchas historias que contar', asegura Rocío Verdejo

A la actriz Rocío Verdejo le gusta formar parte de proyectos que retraten la realidad y a su vez generen conciencia; es por eso que se siente honrada de haber sido elegida para encarnar a “Nora” en Control Z, en sus dos temporadas.

"Es una serie que no únicamente les incumbe a los jóvenes sino también a sus papás. Tiene un público bastante amplio, sobre todo por los temas que trata.

"Se trata de un proyecto que le incumbe a México y a todo mundo porque en todos lados hay redes sociales o bullying. Todo lo que ven en la trama ocurre aquí y en China; es por eso que considero que está funcionando muy bien", dijo en entrevista.

Y tiene razón Rocío, ya que la segunda entrega de Control Z se ha ubicado en el top 10 de lo más visto en Netflix en tierra azteca y otras naciones.

"Esta nueva temporada está gustando mucho, al igual que la primera, y evidentemente estamos muy felices por los resultados. A veces a una secuela no le va bien y en este caso no ha sido así; el público está interesado en nuestro proyecto".

En cuanto a "Nora", madre de una de las protagonistas, "Sofía" (Ana Valeria Becerril), Verdejo compartió que ha tenido drásticos cambios de la primera a la segunda temporada.

"'Nora' sí da un salto enorme de la primera a la segunda temporada por todo lo que se desata. Vemos cómo la embargan, se entera de que el papá de su hija no estaba muerto y el prometido le pinta el cuerno; le pasan muchas cosas, aparte de todo lo que tiene que cargar con su hija, quien es su prioridad".

Expresó la artista vía telefónica que algo que le fascina de dar vida a "Nora" es que no tiene nada en común con ella.

"Ni tengo un exmarido que creía muerto ni tengo una hija con tantas broncas. No tengo nada que ver con 'Nora' y eso es lo que más me gusta porque interpretar personajes que no tienen nada que ver contigo es un reto, ya que si hay similitudes es fácil que regales lo tuyo al personaje".

En cuanto a laborar con Ana Valeria, la actriz comentó que ha sido fascinante, ya que hay bastante química entre ellas.

"Ana es una gran actriz que tiene toda una carrera por delante. Nos reímos muchos, nos ponemos siempre de acuerdo en todo. Espero que la gente note lo bien que nos llevamos".

Sobre una tercera entrega, Rocío informó que desconoce si habrá o no.

"Se ha hablado, pero no hay nada concreto. Esperemos que sí porque la segunda queda como muy abierta para que haya una tercera", relató.

Por otro lado, Verdejo anunció que por fin se estrenará la segunda parte de Matando cabos.

"Después de 18 años de que presentamos la cinta, ya se estrena en octubre Matando cabos 2, por Amazon Prime.

"Por como están las cosas de la tercera ola de COVID-19, lo mejor será que llegue a la plataforma. La terminamos de grabar hace dos años y medio; ya era justo y necesario que la gente viera el filme".

Rocío se mostró contenta por todo lo que ha hecho a nivel profesional, sin embargo, aclaró que va por más, ya que "todavía tengo muchas historias que contar".

"Tengo bastantes sueños. La carrera del actor nunca se acaba porque siempre hay historias que narrar. Estoy contenta y agradecida con todo lo que llevo en estos años. Me siento feliz con lo que he logrado y vamos por más".

La artista informó que le encantan las bioseries, por lo que le gustaría próximamente laborar en un proyecto de esa naturaleza.

"Me gustaría encarnar a alguien que esté vivo y hablar con esa persona para poder basarme en anécdotas que en vida me pudiera contar".

Por último, Rocío Verdejo dijo que le gustaría conocer la Comarca Lagunera.

"Tengo tantos amigos en La Laguna que no sé por qué no he ido. La Comarca es semillero de grandes artistas. Raúl Méndez es mi compadre, es el padrino de mi hija. Además de él están Héctor Kotsifakis o Jorge de los Reyes, que han hecho grandes trabajos".

Trayectoria

A Rocío se le ha visto en:

Rosario Tijeras.

El Señor de los Cielos.

Mexican Gangster.

Hasta Que Te Conocí.

Dios Inc.

Paramédicos .

Ni tu ni yo.