Señalan en Europa a Edson Álvarez por ser 'demasiado violento' en el campo

Edson Álvarez, volante mexicano que juega en el Ajax de Amsterdam, ha sido señalado de actitud violenta durante el juego de su equipo ante el Twente. Sin embargo, no vio la tarjeta roja.

Según reportes, el mexicano le dio un golpe a Michal Sadílek, por lo que debió ser expulsado, pero el árbitro coordinador de la KNVB (Federación neerlandesa de fútbol) Reinold Wiedemeijer, tiene entendido que Álvarez no recibió la tarjeta roja contra el FC Twente el domingo, porque solo fue un "poco violento".

La explicación del dirigente arbitral fue: "Michal Sadílek inició un feroz duelo con Álvarez, que luego pareció darle un golpe al checo. Sin embargo, al jugador del Ajax se le permitió permanecer en el campo. Higler (árbitro del juego) no lo vio porque siguió el ataque. El VAR, por supuesto, pudo ver esto y juzgado si está golpeando o no. Cree que no tiene un impacto violento y luego resulta que no es rojo, sino amarillo. Y entonces usted como VAR no interviene ", le dijo Wiedemeijer.

Pero no todos opinaron así. "Golpear es golpear, jueces", dijo el presentador Jan Joost van Gangelen. "Eso es cierto, pero tiene que haber cierta intensidad en ello. Tiene que ser violento, así que fue poquito ..."

Si se hubiera dado la tarjeta roja al mexicano, Wiedemeijer lo habría entendido. "Los jugadores están asumiendo un gran riesgo estos días en tiempos de VAR. Cuando se saca la roja, ningún jugador que haga esto tiene nada que decir".