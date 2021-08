'Nos quedamos con una sensación amarga', lamenta Almada empate del Santos

El técnico de Santos Guillermo Almada lamentó la forma en la que le empataron a su equipo, ya después de casi 15 minutos de tiempo agregado.

"No nos empataron sobre la hora, fue a los 15 minutos de descuento", dijo un enfurecido Guillermo Almada cuando se le cuestionó de manera virtual, que lo empataron en la última jugada del partido.

Pero el técnico santista sin faltar al respeto al cuerpo arbitral, levantó la voz "ojalá que se descuenten así en todos los partidos. Obviamente nos quedamos con una sensación amarga, hubo situaciones dudosas", indicando que merecían el triunfo.

El charrúa aseveró que una jugada similar al penal marcado en contra de Dória, se dejó seguir en el área esmeralda, en una mano de José Iván Rodríguez, cuando Diego Valdés se perfilaba para marcar el segundo de los laguneros.

"Hicimos todo para ganar, felicito a León porque tiene un gran equipo, buscaron siempre adelante, fue un partido atractivo, pero el partido fue malo al final por las decisiones, ahora le toca a la directiva hacer lo suyo", agregó el estratega uruguaya.

Almada advirtió que se le tendrá que preguntar a Dante Elizalde lo que pasará en un futuro, ya que es frustrante, ya que fue el mismo silbante que dio por bueno un gol del Cruz Azul en la final que fue ilícito.

"Son situaciones en la que estamos involucrados, ojalá que se mejore y no le pase a nadie", expresando que el rival también cuenta, ya que tienen un conocimiento futbolístico de hace mucho tiempo, recalcando que fue una pena el cierre del partido y lo que sucedió.

HOLAN NO HABLA DEL ARBITRAJE

Para el técnico del León, Ariel Enrique Holan, no hubo controversia arbitral, además que fue un tema del cual no quiso hablar, asegurando que los Esmeraldas, merecían la victoria.

"En algún momento del partido, cuando no tuvimos la fortuna de empatar el partido, Santos pudo definir el partido antes, merecidamente empatamos el partido y en el balance final, debimos haber ganado", dijo el estratega de León.

Y es que aseguró que por la posesión de balón, las llegadas que tuvieron y el propio desarrollo del juego en general, hicieron los merecimientos para ganar, aunque rescataron un punto "por el amor propio de mis futbolistas, por lo que el balance es muy positivo".

Dejó en claro, que en el primer tiempo, fueron superiores futbolísticamente y que de haber estado finos ante el arco rival, otro hubiera sido el resultado.

"A pesar de tener el control absoluto del partido, en una jugada al final del primer tiempo, cambió todo. Rescato enormemente lo que hicimos, jugamos tres partidos en la semana y algunos lo hicieron a pesar de que tenían 3 meses sin hacerlo".

Dijo que para nada coincide con lo declarado con Guillermo Almada, así como los puntos de vista de algunos periodistas y que no opina del tema arbitral "de los árbitros yo no hablo, me dedico a hablar de mi equipo".