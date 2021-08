Omar Chaparro no duda en decir que se siente pleno y realizado en estos momentos de su vida. Asegura que ha acuñado muy bien una frase que escuchó de Chabelo, y es "amo lo que hago para no tener que trabajar".

El oriundo de Chihuahua ha vuelto a la música de la mano de Joey Montana, sin descuidar la actuación; es por eso que el artista no cabe de emoción.

"Para mí no es difícil desarrollarme en varias facetas porque soy muy hiperactivo. Me apasiona tanto actuar, conducir y cantar que no se vuelve complicado, además de que tengo un equipo que me ayuda; ahora sí que aplico lo que decía Chabelo... 'Amo lo que hago para no tener que trabajar'", contó en un encuentro virtual con la prensa nacional en el que El Siglo de Torreón estuvo presente.

El nuevo sencillo de Omar, Las locuras mías, que grabó junto a Montana, se volvió el pretexto ideal para efectuar la cita en la que dio a conocer que se encuentra emocionado por la salida de la rola y de su respectivo video.

"He sido bendecido porque mucha gente me conoce por la actuación y la conducción, sin embargo, la música la he practicado desde que era niño, aunque no fue sino hasta hace 10 años que me lancé de manera profesional.

"Con Las locuras mías, estamos echando toda la carne al asador. Espero que con esta canción pueda conectar conmigo mismo para también poder conectar con la gente. Hay que ser honestos y genuinos, y además si hacemos lo que alma te dicta, el éxito es inevitable y ahí se conectan todas las generaciones porque se desarrolla una empatía cuando ves a alguien que le emociona lo que hace", compartió.

La melodía es una fusión de mariachi con reguetón. Según contó Chaparro, quiso abordar estos géneros por convicción y no por moda.

"Estoy encontrando mi estilo. Empecé con mariachi, luego banda y en esta pandemia me dediqué a estudiar y encontré mi estilo al fusionar el mariachi con el reguetón y después una vocecita me dijo 'esta rola la debes hacer con Joey Montana'; le hablé, le mostré la canción y de inmediato dijo que sí al dueto", contó.

Desde su casa en Los Ángeles, California el artista manifestó que el disco también se llamará Las locuras mías e incluirá varios duetos.

"Estuvimos buscando temas viejitos y otros nuevos. Yo he estado componiendo y les adelanto que el segundo sencillo se lo mandé a Edith Márquez y posiblemente nos diga que sí. Invité a Carín León y él ya nos dijo que sí. Yo estoy jugando, me estoy divirtiendo y si hay alguien más que quiera entretenerse conmigo, bienvenido".

Contó Omar que, además de su proyecto personal, con Los Socios del Ritmo realizó otra colaboración que en breve verá la luz.

"Los Socios llevan 50 años en la industria. Grabé con ellos una nueva versión del tema de Chayanne El centro de mi corazón; es para un disco de duetos que la agrupación dará a conocer".

Omar aceptó a lo largo de la charla que Dios no le dio un "talento vocal", pero él ha estudiado bastante para educar su voz.

"Mi meta es seguir haciendo canciones. Dios en un principio no me dio el instrumento vocal, pero sí me dio la pasión y el llamado de mi alma, y como soy terco aquí sigo. He tomado clases en 10 años, hoy me sorprendo mucho de lo que he logrado vocalmente, escucho mis primeros discos y digo 'Ay, Dios, ¿cómo me atreví?', pero sí he mejorado y he evolucionado bastante".

Bastante contento, el humorista externó que uno de sus sueños es ofrecer una gira musical.

"Yo grabo canciones para un día interpretarlas en vivo. Cuando eso ocurra voy a dejar mi alma en el escenario. No tengo la voz de Pavarotti, pero sí quiero llevar a la gente a un viaje de emociones por medio de mi música y mi voz".

Omar Chaparro dijo que ha hecho muchas locuras, sin embargo, aclaró que posiblemente se sabrán en unas dos o tres décadas.

"En un tiempo o quizás cuando ya no esté en este mundo se sabrán. Hay muchas locuras que ni se imaginan. Algunas son hermosas, otras no. Aguanten, hay mucho que contar", puntualizó no sin antes compartir que su anhelo es grabar un tema con Luis Miguel.