LES ROBAN EL TRIUNFO

- Tuvieron que jugarse 114 minutos para que el León le arrebatara el triunfo a Santos Laguna, en un intenso duelo celebrado ayer en el Nou Camp de la ciudad guanajuatense que terminó 1-1.

Y es que el silbante Fernando Hernández, el mismo que estuvo en la vuelta de la final del Guardianes 2021 entre Cruz Azul y los Guerreros, compensó lo más que pudo para que los locales pudieran igualar mediante la pena máxima.

Los melenudos fueron mejores en el primer tiempo, pero los Albiverdes los superaron en el complemento, aunque ya en el descuento y con el duelo partido las aproximaciones en ambos arcos se multiplicaron.

EL PARTIDO

Los Panzas Verdes fueron los que generaron el mejor futbol en los primeros 45 minutos, pero también se salvaron de estar abajo en el marcador en los instantes iniciales.

La escuadra verdiblanca generó jugadas por izquierda peligrosas. A los 8 minutos un centro de Omar Campos no fue conectado por la testa por Valdés, para que luego al 15' el "Mudo" Aguirre fallara un remate dentro del área chica, en gran servicio de Jordan Carrillo.

La primera de los Panzas Verdes corrió al 10' en los botines de Omar Fernández, pero el tiro-centro del colombiano no encontró a ningún compañero y se escapó por la línea de META.

Mientras que Acevedo atajaba disparos en fuera de lugar, apareció Dória al 30' para sacar en la línea de gol un cabezazo de Tesillo que iba camino a estremecer las redes. Seis minutos después, Víctor Dávila se plantó ante el arquero santista, pero cruzó de más su disparo.

SE VAN AL FRENTE

En la recta final de la parte inicial llegó la primera polémica. Mediante el VAR se vio una mano de Dávila dentro del área de León, por lo que se decretó la pena máxima. El encargado de ejecutarla fue Diego Valdés y el arquero Cota detuvo el disparo del chileno.

Pero el nazareno fue avisado de que el arquero leonés se había adelantado, por lo que tuvo que repetirse. Gorriarán no perdonó por los visitantes para irse arriba en el marcador. Así se fueron los equipos a los vestidores.

En el complemento, los Guerreros se plantaron mejor en la cancha y comenzaron a generar más aproximaciones, además de provocar errores en la salida a los Esmeraldas, que regalaron varios de ellos.

Al 59' Otero tenía a Aguirre, Carrillo y Valdés para ceder, pero el colombiano optó por jalar del gatillo sin mucho ángulo, por lo que Cota estuvo atento para rechazar. Tres minutos después, ingresó el "Huevo" Lozano, que batalló para encontrar el ritmo en la cancha.

En un tiro de esquina al 69' entre Prieto y Torres Caicedo alcanzaron a conectar para que la de gajos se impactara en el travesaño. Vinieron cambios de ambas escuadras, ingresando Cervantes y Ocejo por Prieto y Aguirre, respectivamente, en Santos.

SALVA MOSQUERA

A 10 minutos del final, Mosquera evitó el segundo de Santos cuando desvió con el pie un disparo con dirección a gol de Valdés. En el contrarremate, Ocejo cruzó mucho su intento y se escabulló la gran aproximación albiverde.

También Acevedo tuvo participación dentro de los 90 minutos reglamentarios. Detuvo un misil de Meneses, mientras que en el área local el silbante no marcó otra mano de Rodríguez, cuando Valdés estaba a punto de plantarse ante Cota.

AÑADEN OCHO MINUTOS

Se cumplieron los 90 minutos y vino el caos. Se añadieron 8 minutos, en los cuales ambos equipos pudieron anotar. El León tuvo en la cabeza de Ormeño el empate, pero el balón se fue a un costado.

En la contra santista, Govea se agregó al ataque y al disputar el balón a ras de pasto con Cota fue recibido con los tachones del cancerbero esmeralda, considerando el silbante que fue un choque accidental.

Ya con el tiempo cumplido de manera inicial, el árbitro no se percató de una mano de Mena en la salida de Acevedo, que quedó resentido en la jugada y con el arco desguarnecido el Jesse Zamudio estrelló su tijera en el poste.

El duelo se prolongó y fue en el minuto 101 de tiempo corrido cuando se originó la supuesta mano de Dória, sin que ningún ángulo pudiera determinar con certeza la mano del zaguero brasileño. Mena anotó desde los once pasos para la repartición de puntos.

8 PUNTOS suma Santos en el octavo sitio, mientras que León es segundo con 13 unidades.

