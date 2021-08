'Se vale celebrar un divorcio', dice el cantautor Iván Black tras video viral

Este fin de semana, una lagunera de nombre Jaqueline se viralizó en redes sociales porque celebró su divorcio a ritmo de música.

Fue el cantautor, Iván Black, el encargado de amenizar este "festejo" que ha ocasionado un sinfín de comentarios en redes; unos de apoyo a la chica por su "liberación" y otros en contra al considerar que lo hizo para llamar la atención. El artista de la Comarca, interpretó Al fin me armé de valor, La chancla (versión blues), así como I Want to Break Free.

En entrevista con El Siglo de Torreón, el famoso intérprete comentó que Jaqueline le hizo la petición de cantar en su divorcio a través de las redes.

"Me pidió el apoyo, me dijo que si podía tocar en su divorcio. En un principio se me hizo algo bien loco, pero cuando supe su historia y el porqué estaba feliz de separarse, decidí hacerlo".

Contó el intérprete que fueron sus propios seguidores los que le ayudaron a conformar el "set list".

"Lancé en mis redes la pregunta, '¿Qué cantarían ustedes si tuvieran que cantar en un divorcio?'.

Me llegaron cientos de respuestas y de ahí realicé la selección. Canté en el interior del Registro Civil (Ubicado en Allende entre González Ortega y Leandro Valle) y en el exterior", expresó.

Luego de que Jaqueline expuso su casa en Facebook, cosechó comentarios divididos. Iván Black comentó al respecto que le llamó la atención que muchos de los ataques hechos, provenían de mujeres.

Por otro lado, el intérprete mencionó que, "se vale celebrar un divorcio".

"Los mexicanos llevamos música a todo. Es bueno cantar para desahogarse. En el funeral de mi papá, canté como 6 horas con un norteño, solo para desahogarme", puntualizó.